Γιώργος Μαζωνάκης: Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονους πόνους και υψηλό πυρετό

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια όταν παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, οι οποίοι συνοδεύονταν από υψηλό πυρετό. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το στενό του περιβάλλον.

Ο ίδιος ειδοποίησε φιλικά του πρόσωπα, καθώς και τον προσωπικό του γιατρό, και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων. Οι γιατροί προχώρησαν σε διαγνωστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της αδιαθεσίας του.

Πηγή: ethnos.gr