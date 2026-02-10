Το ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που βλέπεται σε ένα βράδυ (vid)

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την πρεμιέρα του στο Netflix, πολλοί είναι οι θεατές που συνεχίζουν να ανακαλύπτουν ή να επιστρέφουν στο The Watcher.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ συνυπογράφουν ο Ryan Murphy και ο Ian Brennan, ένα δίδυμο που ξέρει καλά πώς να μεταφέρει αμφιλεγόμενες ιστορίες στη μικρή οθόνη. Ο Murphy, ο δημιουργός πίσω από επιτυχίες όπως το American Horror Story, το Glee και το Dahmer, συνεχίζει να δίνει το παρών στην πλατφόρμα με πρόσφατες δουλειές όπως το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (2024) και το Monster: The Ed Gein Story (2025).

Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε ένα εξαιρετικό καστ, με την Naomi Watts και τον Bobby Cannavale ως το ζευγάρι που μετακομίζει στο Νιου Τζέρσεϊ ενώ δίπλα τους ξεχωρίζει η Jennifer Coolidge στον ρόλο της μεσίτριας Karen Calhoun, μαζί με έμπειρους ηθοποιούς όπως η Mia Farrow και η Margo Martindale που υποδύονται τους αινιγματικούς γείτονες.

Η σειρά κέρδισε γρήγορα το ενδιαφέρον του κοινού και κατέγραψε υψηλή τηλεθέαση, ωστόσο η κριτική υποδοχή ήταν πιο συγκρατημένη, με ενστάσεις και προβληματισμούς που επικεντρώθηκαν κυρίως στο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση, με 7 επεισόδια και συνολική διάρκεια που δεν ξεπερνά τις έξι ώρες, η σειρά αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν το ύφος του Murphy και τις σκοτεινές ιστορίες του.

