Η σειρά τρόμου που αποθέωσαν οι Στίβεν Κινγκ και Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (vid)

Η σειρά που προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν στο Apple TV άφησε συνολικά θετικές εντυπώσεις τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς κυρίως χάρη στην αισθητική της και τις ερμηνείες του καστ, με μοναδικό αρνητικό σχόλιο το αινιγματικό του φινάλε.

Ο λόγος αφορά το Servant, δημιουργία του Βρετανού Tony Basgallop, ενώ ο M. Night Shyamalan έχει τον ρόλο του showrunner και υπογράφει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων, γεγονός που διαμόρφωσε καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα μέσα από το αναγνωρίσιμο ύφος του.

Η πλοκή εκτυλίσσεται στη Φιλαδέλφεια και επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι που βιώνει το τραύμα της απώλειας του βρέφους του. Στην προσπάθειά του να διαχειριστεί το πένθος καταφεύγει σε μια αμφιλεγόμενη θεραπευτική πρακτική, αντικαθιστώντας το παιδί με μια ρεαλιστική κούκλα.

Η άφιξη ωστόσο μιας μυστηριώδους νταντάς λειτουργεί ως καταλύτης για μια αλληλουχία παράξενων και ανεξήγητων γεγονότων που σταδιακά θολώνουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και υπερφυσικού.

Η σειρά όπως αναφέρθηκε έλαβε κυρίως θετική ανταπόκριση, τα σχόλια όμως που ξεχώρισαν περισσότερο ήταν εκείνα από καταξιωμένες μορφές του horror. Πρώτος που έκανε αναφορά στην σειρά ήταν ο Stephen King ο οποίος, λίγο μετά την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν στάθηκε στην έντονα ανατριχιαστική ατμόσφαιρα και τον τρόπο με τον οποίο η ένταση κλιμακώνεται σταδιακά, ενώ ο μοναδικός Guillermo del Toro σχολίασε τη σκηνοθετική προσέγγιση του M. Night Shyamalan, αποθεώνοντας την οπτική φαντασία του σκηνοθέτη αλλά και τη χρήση της κάμερας, στοιχεία που σύμφωνα με τον ίδιο διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση δυσφορίας που αισθάνεσαι όταν παρακαλουθείς την πλοκή να εξελίσσεται.

Η σειρά Servant προβάλλεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα Apple TV+.

