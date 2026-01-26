Survivor: Σοβαρό περιστατικό με τον Σηφάκη που λίγο έλειψε να πνιγεί με ένα κομμάτι καρύδα - «Τον χάναμε» (vid)

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε στο Survivor και δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας, περιέγραψε στο Weekend Live η Ελένη Ζαράγγα, παίκτρια που αποχώρησε το ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο Μιχάλης Σηφάκης λίγο έλειψε να πνιγεί τρώγοντας καρύδα. Συγκεκριμένα, ένα κομμάτι του κάθισε στον λαιμό και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Οι συμπαίκτες του πανικοβλήθηκαν και επιχείρησαν να του κάνουν τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον βοηθήσουν. Τελικά ο Μάνος ήταν αυτός που έδωσε τη σωτήρια λύση χτυπώντας τον πρώην τερματοφύλακα στο στήθος με μπουνιά.

«Υπήρξε ένα πολύ δυνατό περιστατικό. Πνίγηκε ο Μιχάλης ο Σηφάκης με μία καρύδα. Είχε πλήρη απόφραξη. Τον χάναμε. Έφαγε μια μπουκιά καρύδα και δεν είχαν προλάβει να έρθουν οι κάμερες. Πέσαμε όλοι πάνω του, του κάναμε τη λαβή και δεν έβγαινε. Παραλίγο να χάσει τις αισθήσεις του. Κάποια στιγμή ο Μάνος θαρραλέος του έριξε μια μπουνιά στον θώρακα και πετάχτηκε η καρύδα. Δεν είχαμε επιλογή, δεν είχαμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Απλά έγινε τόσο γρήγορα», είπε στην εκπομπή η Ζαράγγα.