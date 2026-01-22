Έκαναν τον Λιάγκα βασίλισσα του Καρναβαλιού - «Κοιτάξτε πώς με ξεφτιλίζουν»

Ο Γιώργος Λιάγκας συνδέθηκε με την Πάτρα για να γνωρίσει τη φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού, τη Μαρίζα Φλωράτου. Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, όταν ήταν νέος, με τους φίλους του, ντυνόντουσαν γυναίκες.

«Κοιτάξτε να δείτε πώς με ξεφτιλίζουν σε αυτήν την εκπομπή. Επειδή πριν είχαμε τη βασίλισσα του καρναβαλιού και είπα εγώ ότι είχα ντυθεί γυναίκα, ο Μπέζας, που να βρει κανένα θέμα δεν ψάχνει, το μυαλό του είναι μην πω τώρα σε τι… Πάτησε στο ΑΙ “θέλω να μου κάνεις τον Λιάγκα γυναίκα και βασίλισσα του καρναβαλιού”. Κοίτα τι μου έκαναν και πώς με ξεφτιλίζουν! Εκεί δεν είμαι για την Πάτρα, αλλά για το Ρίο», είπε με χιούμορ ο Γιώργος Λιάγκας.