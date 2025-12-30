Stranger Things: Αντιδράσεις για το δεύτερο μέρος της 5ης σεζόν και φήμες για «κομμένα» επεισόδια

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους θαυμαστές του «Stranger Things» το δεύτερο μέρος της πέμπτης σεζόν, με αρκετούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη της πλοκής και να κάνουν λόγο για ελλιπή αφήγηση ενόψει του μεγάλου φινάλε.

Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν ακόμη και στη δημιουργία διαδικτυακής καμπάνιας, με αίτημα τη δημοσιοποίηση αδημοσίευτου υλικού, στηριζόμενης σε φήμες περί «κομμένων» ή «παραποιημένων» επεισοδίων. Οι ισχυρισμοί αυτοί ανάγκασαν συντελεστές της επιτυχημένης σειράς του Netflix να τοποθετηθούν δημόσια.

Το δεύτερο μέρος της πέμπτης σεζόν κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και λειτουργεί ως προοίμιο για το μεγάλο φινάλε, το οποίο έχει προγραμματιστεί να προβληθεί την Πρωτοχρονιά, την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου.

Μέρος των φαν εξέφρασε την απογοήτευσή του, υποστηρίζοντας ότι στα τελευταία επεισόδια «δεν συμβαίνουν αρκετά σημαντικά πράγματα» και ότι η ιστορία δεν προχώρησε όσο ανέμεναν. Παράλληλα, μία συγκεκριμένη σκηνή δημιούργησε σύγχυση σχετικά με την εξέλιξη ενός αγαπημένου ζευγαριού της σειράς, γεγονός που οδήγησε τους δημιουργούς σε δημόσιες διευκρινίσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ανώνυμο κείμενο, το οποίο χωρίς αποδείξεις υποστήριζε ότι τα επεισόδια που προβλήθηκαν είχαν υποστεί περικοπές ή αλλοιώσεις και ότι υπάρχουν σκηνές που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Οι φήμες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία online καμπάνιας, με αίτημα την αποκάλυψη υποτιθέμενου «χαμένου» υλικού.

Ο Ράντι Χέιβενς, ο οποίος υποδύεται τον καθηγητή Σκοτ Κλαρκ στο Stranger Things, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησής του στο Instagram, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Σε story του έγραψε: «Δεν υπάρχει “Snyder Cut” της σειράς, παρακαλώ μην πιστεύετε ό,τι λέει κάποιος τυχαίος μ*** στο διαδίκτυο».

Many Stranger Things fans suspect that Netflix cut crucial scenes from Volume 2, which originally had a longer runtime. They have now started a massive campaign to release the original cut. pic.twitter.com/5wboMaurad — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) December 28, 2025

Παρά τις διαψεύσεις, η καμπάνια συνέχισε να συγκεντρώνει υποστηρικτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι το πρωί της Δευτέρας (29 Ιανουαρίου) είχαν συγκεντρωθεί περίπου 280.000 υπογραφές. Το άτομο που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία υποστηρίζει: «Πιστεύω ότι υπήρχε περισσότερο υλικό στα επεισόδια και δεν το είδαμε, είτε λόγω του Netflix είτε λόγω της ομάδας του Stranger Things που το έκοψε. Ήταν μια διαδικασία 10 χρόνων και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουν αφαιρέσει πολλές σκηνές από το δεύτερο μέρος και από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες. Πιστεύω ότι εμείς, ως θαυμαστές, πρέπει να επιμείνουμε και να πάρουμε την πρωτοβουλία για να αποκτήσουμε το υλικό και να αποφασίσουμε εμείς».

Maya Hawke on Robin and Will's Stranger Things 5 friendship ❤️ pic.twitter.com/yuZZZvZG47 — Netflix (@netflix) December 27, 2025

Ένας από τους υποστηρικτές της καμπάνιας έγραψε: «Δεν περιμέναμε ΧΡΟΝΙΑ για μια πρόχειρη και κομμένη σεζόν. Κάποιοι άνθρωποι θυσίασαν χρόνο από την οικογένεια και τους φίλους τους για να δουν έναν κύκλο που είναι ημιτελής και πολύ, πολύ πρόχειρος».

Άλλος χρήστης σημείωσε: «Απλώς μοιάζει άψυχο και αξίζουμε να δούμε πώς πραγματικά έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία, με όλους τους αγαπημένους μας χαρακτήρες».

Υπενθυμίζεται ότι οι δημιουργοί της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ, έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως δεν σκοπεύουν να ολοκληρώσουν το «Stranger Things» με μια ριζική ανατροπή των χαρακτήρων, επιλογή που φαίνεται να επηρεάζει και τη συζήτηση γύρω από το φινάλε.

Πηγή: ethnos.gr