«Μαζί μεγαλώνουμε»: Δείτε το τρέιλερ του 10ου κύκλου του MasterChef (vid)

Λίγες μόλις εβδομάδες μας χωρίζουν από την πρεμιέρα του νέου κύκλου του MasterChef. Το δημοφιλές μαγειρικό ριάλιτι επιστρέφει τον Ιανουάριο στο Star για τη 10η, επετειακή του χρονιά και το βράδυ της Κυριακής (21/12) “έσκασε” το πρώτο επίσημο trailer.

Σε αυτό πρωταγωνιστές δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τους τρεις κριτές του μαγειρικού διαγωνισμού, οι οποίοι “εισβάλλουν” στο παιδικό δωμάτιο ενός ανήλικου αγοριού, το οποίο παρακολουθούν να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, ενώ στο βάθος ακούγονται οι ανακοινώσεις των νικητών των 9 προηγούμενων σεζόν του MasterChef.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης και Σωτήρης Κοντιζάς κρατούν μία τούρτα γενεθλίων με τον αριθμό 10 και εύχονται στο μικρό αγόρι.

«Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά με νόημα ο μικρός πρωταγωνιστής.