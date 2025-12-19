Stranger Things: Στις 26 Δεκεμβρίου τα νέα επεισόδια της 5ης σεζόν - Πρωτοχρονιά το μεγάλο φινάλε στο Netflix

Στις 26 Δεκεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα τρία νέα επεισόδια της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things», ενώ το μεγάλο φινάλε της επιτυχημένης σειράς θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά μέσω του Netflix.

Η πλοκή της νέας σεζόν τοποθετείται το φθινόπωρο του 1987, αμέσως μετά τα γεγονότα της τέταρτης σεζόν. Το Hawkins έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές από τα ρήγματα που άνοιξαν, ενώ η ομάδα των πρωταγωνιστών προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna, ο οποίος παραμένει η μεγαλύτερη απειλή.

Παράλληλα, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven δυσχεραίνουν την αποστολή τους. Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, οι ήρωες καλούνται να συσπειρωθούν για μια τελευταία, καθοριστική σύγκρουση απέναντι σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή.

Στο νέο τρέιλερ που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο Will Byers ακούγεται να παραδέχεται πως ο ίδιος και οι φίλοι του «ποτέ δεν είχαν καμία πιθανότητα», ενώ η ομάδα ενώνει τις δυνάμεις της και επιστρέφει στο Upside Down.

Τα πλάνα περιλαμβάνουν σκηνές έντονης δράσης, με πυροβολισμούς, εκρήξεις και την Eleven να χρησιμοποιεί ξανά τις υπερφυσικές της δυνάμεις. «Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», δηλώνει ο Dustin Henderson, ενώ το τρέιλερ ολοκληρώνεται με την απειλητική εμφάνιση του Vecna, ο οποίος προαναγγέλλει: «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο».

Πηγή: ethnos.gr