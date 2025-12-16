Πρώτο trend στα social media το Ριφιφί - Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Τσαφούλια

Ο σκηνοθέτης, μετά τις επιτυχίες «Έτερος Εγώ» και «17 Κλωστές», επιστρέφει με μια φιλόδοξη παραγωγή που καταπιάνεται με τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της χώρας, εκείνη της Τράπεζας Εργασίας το 1992.
Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στις 23:00 από το COSMOTE CINEMA 1, ενώ, αμέσως μετά τη μετάδοσή του, έγινε διαθέσιμο On Demand. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, αποκλειστικά από την COSMOTE TV.
Το «Ριφιφί» διαθέτει ένα ισχυρό πρωταγωνιστικό καστ, με τους Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Δήμο Γιγαντάκη στους βασικούς ρόλους. Στο πλευρό τους εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Άρης Λεμπεσόπουλος, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης και Δημήτρης Μαυρόπουλος.
Αποθέωση στα social media
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρεμιέρα της σειράς προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα social media, με το «Ριφιφί» να σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση των trends στο X (πρώην Twitter). Οι τηλεθεατές αποθέωσαν τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες, αλλά και τη μουσική της σειράς.
«Αφήστε τις ανούσιες παραγωγές του Netflix και δείτε το “Ριφιφί” του Τσαφούλια στην COSMOTE. Πραγματική ιστορία, εξαιρετικό καστ, έξι επεισόδια. Καθηλωτικό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.
Άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Έπρεπε να ανεβάσουν όλα τα επεισόδια On Demand, όπως στο “Έτερος Εγώ”. Είναι τιμωρία να περιμένουμε μία εβδομάδα. Πολύ δυνατό πρώτο επεισόδιο».
Πηγή: ethnos.gr