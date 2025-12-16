Πρώτο trend στα social media το Ριφιφί - Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Τσαφούλια

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (15/12) η νέα, πολυαναμενόμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, «Ριφιφί», επιβεβαιώνοντας από το πρώτο κιόλας επεισόδιο τις υψηλές προσδοκίες του κοινού.

Ο σκηνοθέτης, μετά τις επιτυχίες «Έτερος Εγώ» και «17 Κλωστές», επιστρέφει με μια φιλόδοξη παραγωγή που καταπιάνεται με τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της χώρας, εκείνη της Τράπεζας Εργασίας το 1992.

Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε στις 23:00 από το COSMOTE CINEMA 1, ενώ, αμέσως μετά τη μετάδοσή του, έγινε διαθέσιμο On Demand. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, αποκλειστικά από την COSMOTE TV.

Έχω την αίσθηση ότι ο Τσαφούλιας έχει μεγαλουργήσει για μια ακόμη φορά και ότι αυτά που θα δούμε θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες μας!#Ριφιφι — Δρ. Στόκμαν (@geofel10) December 15, 2025

#Ριφιφι #Rififi



Επρεπε να ανεβασουν ολα τα επεισοδια on demand οπως εκαναν στο Ετερος Εγω..



Τι καταδικη ειναι αυτη να περιμενουμε μια βδομαδα..



Πολυ ωραιο το πρωτο επεισοδιο!!!!! — ΓιωργάΜπεης (Το Κτήνος) ☘️🦁🐞🍋🤙♒🇬🇷 (@geogr1908) December 15, 2025

Το «Ριφιφί» διαθέτει ένα ισχυρό πρωταγωνιστικό καστ, με τους Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Δήμο Γιγαντάκη στους βασικούς ρόλους. Στο πλευρό τους εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Άρης Λεμπεσόπουλος, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης και Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Αποθέωση στα social media

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρεμιέρα της σειράς προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα social media, με το «Ριφιφί» να σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση των trends στο X (πρώην Twitter). Οι τηλεθεατές αποθέωσαν τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες, αλλά και τη μουσική της σειράς.

«Αφήστε τις ανούσιες παραγωγές του Netflix και δείτε το “Ριφιφί” του Τσαφούλια στην COSMOTE. Πραγματική ιστορία, εξαιρετικό καστ, έξι επεισόδια. Καθηλωτικό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Έπρεπε να ανεβάσουν όλα τα επεισόδια On Demand, όπως στο “Έτερος Εγώ”. Είναι τιμωρία να περιμένουμε μία εβδομάδα. Πολύ δυνατό πρώτο επεισόδιο».

Πηγή: ethnos.gr