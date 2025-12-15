Πώς να καθαρίσετε την προσωρινή μνήμη του Android τηλεφώνου σας (και να εξαλείψετε οριστικά την καθυστέρηση)

Αν η συσκευή Android σάς φαίνεται αργή μετά την αναβάθμιση σε Android 16, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης εφαρμογών και browser μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην απόδοσή του.

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