Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε: 20 χρόνια μετά» (vid)

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε», βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με το τηλεοπτικό κοινό να ετοιμάζεται να παρακολουθήσει το reunion των αγαπημένων του χαρακτήρων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη βραδιά, ένα είδος γενεθλίων για τη θρυλική σειρά που σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση, φέρνοντας στη μνήμη του κοινού μια διαφορετική εποχή και μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.

Όλα είναι έτοιμα για το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», το οποίο θα προβληθεί σύντομα στο MEGA. Το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησε και το πρώτο teaser, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη επιστροφή της κωμωδίας που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005.

Στο σύντομο αυτό teaser, η κεντρική πεντάδα των πρωταγωνιστών εμφανίζεται στο πλατό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, για να συναντήσουν το κοινό. Πρόκειται για τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Αργύρη Αγγέλου, την Αγγελική Λάμπρη και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το MEGA, το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα αποτελέσει ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα, ένα μεγάλο πάρτι για τους συντελεστές και τους φανατικούς της σειράς, ώστε να γιορτάσουν μαζί τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της.

Πηγή: newsbeast.gr