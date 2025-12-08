Πάνος Ιωαννίδης: Ο τρόπος που έχασε 14 κιλά και τα Χριστούγεννα με τον γιο και τη σύζυγό του

Ο Πάνος Ιωαννίδης μιλώντας πρόσφατα στην κάμερα της εκπομπής Happy Day αποκάλυψε πως έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του, αφού έχασε 14 κιλά.

«10η χρονιά MasterChef, το δέκα το καλό, το δέκα το δύσκολο, το δέκα το απαιτητικό. Δεν αλλάζουμε στο MasterChef», είπε αρχικά ο ίδιος εν αναμονή του 10ου κύκλου του μαγειρικού διαγωνισμού και με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις γιορτές που έρχονται τις οποίες θα περάσει οικογενειακά με τον γιο και τη σύζυγό του. Βέβαια, όπως αποκάλυψε δεν θα ντυθεί Άγιος Βασίλης, αφού έχει χάσει 14 κιλά. Όπως εξήγησε ακόμα δεν έχει βάλει τη γυμναστική στη ζωή του, αλλά με σωστή διατροφή κατάφερε να έχει αυτή την ανανεωμένη εικόνα.

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