Συντρίβει όλα τα ρεκόρ το Stranger Things 5 - Το τρομακτικό νούμερο θεάσων που έχει κάνει σε 5 ημέρες

Η πέμπτη σεζόν του «Stranger Things» έκανε ιστορική εκκίνηση στο Netflix, συγκεντρώνοντας 59,6 εκατομμύρια θεάσεις μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κυκλοφορίας και κατακτώντας αμέσως το Νο1 παγκοσμίως, όπως επιβεβαίωσε η πλατφόρμα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρεμιέρα αγγλόφωνης σειράς που έχει καταγράψει το Netflix, και την τρίτη μεγαλύτερη όλων των εποχών, πίσω μόνο από τη 2η και 3η σεζόν του «Squid Game».

Η επιτυχία του νέου κύκλου ξεπέρασε κατά πολύ τις επιδόσεις της προηγούμενης σεζόν. Το 2022, όταν το Netflix κατέγραφε ακόμη ώρες θέασης, η 4η σεζόν είχε φτάσει τις 287 εκατ. ώρες στο πρώτο τριήμερο - αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 22 εκατομμύρια θεάσεις. Με βάση τα νέα δεδομένα, η πέμπτη σεζόν σημείωσε αύξηση 171%.

Η πλατφόρμα έχει ήδη διαθέσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια, ενώ τα επόμενα τρία θα κυκλοφορήσουν στις 25 Δεκεμβρίου. Το φινάλε της σειράς αναμένεται στις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας ότι το «Stranger Things» θα παραμείνει στην κορυφή των charts μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψουν όλες οι προηγούμενες σεζόν στη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα προγράμματα του Netflix για την εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου.

Οι επιδόσεις των προηγούμενων σεζόν στην ίδια περίοδο

1η σεζόν - Νο 3 με 8,9 εκατ. θεάσεις

4η σεζόν - Νο 5 με 6,1 εκατ.

2η σεζόν - Νο 6 με 5,6 εκατ.

3η σεζόν - Νο 8 με 4,6 εκατ.

5η σεζόν - παραμένει στο Νο 1

Η τελευταία σεζόν επαναφέρει τη δράση στο Χόκινς της Ιντιάνα, όπου οι υπερφυσικές απειλές γίνονται εντονότερες στη δεκαετία του 1980. Η παραγωγή χρειάστηκε τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ οι δημιουργοί Ματ και Ρος Ντάφερ έχουν προαναγγείλει ότι ο νέος κύκλος περιλαμβάνει «τον πιο βίαιο θάνατο» της σειράς μέχρι σήμερα.

Πηγή: ethnos.gr