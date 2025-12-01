Μικρούτσικος: «Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε Φραπέ ή Χασάπη, αντί για επιδοτήσεις τρως δακρυγόνα» (vid)

Δεν χρειάστηκε και πολλά λόγια ο Ανδρέας Μικρούτσικος για να εξηγήσει πώς βλέπει ο ίδιος όσα συμβαίνουν με τους αγρότες και τις μαζικές κινητοποιήσεις τους για να πιέσουν την κυβέρνηση.

Σχολιάζοντας στην εκπομπή Buongiornο όσα συνέβησαν χθες, πρώτη ημέρα που κατέβηκαν τα τρακτέρ στα μπλόκα, είπε ότι «χθες έβλεπα τηλεόραση και σκέφτηκα το εξής: Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε Φραπέ ή Χασάπη, να τρως τις επιδοτήσεις, τότε τρως ξύλο και δακρυγόνα. Αυτό τον κανόνα που ρύθμισε η κοινωνία ότι πρέπει να λέγεσαι παρακαθήμενος ή Φραπές ή Χασάπης τον θεωρώ ανεπίτρεπτο.

Να βλέπω μεγάλους σε ηλικία, μέσα στο δακρυγόνο και να φωνάζει ένας 'χρωστάω παντού, δεν έχω να ζήσω!' Μόνο αυτό είχα να πω... Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλά Χριστούγεννα. Αλλά αυτά τα Χριστούγεννα και η νέα χρονιά να είναι και στα κεφάλια των ιθυνόντων γιατί το έχουν παραξηλώσει, να το πω κόσμια».