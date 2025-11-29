Τι καλό σε σειρές και ταινίες θα δούμε τον Δεκέμβριο στο Netflix (vids)

Λίγο πιο χαλαρός από άποψη νέων κυκλοφοριών θα είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου για το Netflix, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πλατφόρμα δεν θα ανανεώνεται με καινούργιο περιεχόμενο.

Το μεγάλο γεγονός είναι, φυσικά, η κατάληξη του Stranger Things, με το δεύτερο μέρους του πέμπτου κύκλου να βγαίνει ανήμερα των Χριστουγέννων και το μεγάλο φινάλε την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πολυαναμενόμενη είναι και η επιστροφή της αγαπημένης Emily, η οποία όμως – στην αρχή τουλάχιστον – αποκαλεί πλέον σπίτι της τη Ρώμη και όχι το Παρίσι.

Τέλος, καθώς ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των γιορτών, αναμένεται να δούμε πολλές χαλαρές ταινιούλες και παιδικές σειρές με χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Sean Combs: The Reckoning

Nτοκιμαντέρ παραγωγής του 50 Cent για τον Sean “Diddy” Combs.

Όπως ο μέντοράς του, ο Eminem, έτσι και ο 50 Cent δεν είναι και πολύ μεγάλος φαν του Diddy. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, το ντοκιμαντέρ θα προκαλέσει… μπιφ.

Τα έσοδα του ντοκιμαντέρ θα διατεθούν στα θύματα του πάλαι ποτέ κραταιού ράπερ.

Κυκλοφορεί στις 2 Δεκεμβρίου.

The Abandons

Ένα νέο western drama με πρωταγωνίστριες τις θεές Gillian Anderson και Lena Headey που υποδύονται δύο χήρες που μάχονται για γη και εξουσία στην αμερικανική Άγρια Δύση του 1854.

Η Headey υποδύεται τη Fiona Nolan, ιδιοκτήτρια ενός ράντσου βοοειδών και επικεφαλής μιας δεμένης οικογένειας απόκληρων. Η Anderson είναι η πλούσια Constance Van Ness, αποφασισμένη να προστατεύσει την περιουσία των ορυχείων που κληρονόμησε από τον σύζυγό της, κάτι που για εκείνη σημαίνει να πάρει τη γη της Fiona.

Το «The Abandons» κάνει πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου στο Netflix διεθνώς.

Jay Kelly

Στο «Jay Kelly» πρωταγωνιστεί ο George Clooney ως ο ομώνυμος (φανταστικός) ηθοποιός, ο οποίος, μετά από κάποιες δυσκολίες στην προσωπική του ζωή, αναθεωρεί τη φιλοσοφία του για τον κόσμο.

Αυτό τον οδηγεί στο να εγκαταλείψει την επερχόμενη μετακόμισή του και να κατευθυνθεί στην Ευρώπη για να συναντήσει την κόρη του (Grace Edwards), προς μεγάλη απογοήτευση του μάνατζέρ του, Ron (Adam Sandler).

Ο Jay πείθει τον Ron ότι θα κάνει μερικές δημόσιες εμφανίσεις στο δρόμο. Έτσι, οι δυο τους και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Jay, Liz (Laura Dern), κατευθύνονται στο Παρίσι.

Η ταινία χαρακτηρίζεται ως κωμικό δράμα και θα κυκλοφορήσει στις 5 Δεκεμβρίου.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Η τρίτη ταινία στο franchise «Knives Out» του Rian Johnson είναι γεγονός, χωρίς πάντως να χρειάζεται να παρακολουθήσετε τις δύο προηγούμενες ταινίες για να καταλάβετε την υπόθεση.

Ο Daniel Craig ενσαρκώνει τον παγκοσμίου φήμης ιδιωτικό ντετέκτιβ Benoit Blanc και καλείται να λύσει ένα νέο μυστήριο.

Αυτή τη φορά, έχει κληθεί σε μια μικρή εκκλησία στα βόρεια της Νέας Υόρκης, όπου ο μοναχός Jefferson Wicks (Josh Brolin) μόλις πέθανε σε φαινομενικά αδύνατες συνθήκες. Ο κύριος ύποπτος; ο αιδεσιμότατος Τζαντ Ντουπλεντίσι (Τζος Ο’Κόνορ), ένας άλλος ιερέας στην εκκλησία που ήταν ο τελευταίος που ήταν με τον εκλιπόντα ιερέα.

Ο Μπλανκ θα πρέπει να συνεργαστεί με την τοπική αρχηγό της αστυνομίας (Τζέραλντιν Σκοτ) ​​για να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πραγματικά πίσω από αυτή την αποτρόπαια δολοφονία.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς, όπως Γκλεν Κλόουζ, Κέρι Ουάσινγκτον, Τζέρεμι Ρένερ, Άντριου Σκοτ, Τζέφρι Ράιτ και άλλους.

Θα είναι διαθέσιμη από τις 12 Δεκεμβρίου.

Home for Christmas

Eκπλήσσει αναπάντεχα η νορβηγική ρομαντική κομεντί που γνωρίσαμε μέσω του Netflix πριν μερικά χρόνια, καθώς επιστρέφει με 3η σεζόν μετά από παύση πέντε ετών.

Για να θυμηθούμε την υπόθεση των δύο προηγούμενων κύκλων, στα 30+ της η Γιοχάνε πονοκεφαλιάζει κάθε Χριστούγεννα που πρέπει να εμφανιστεί single στο οικογενειακό δείπνο. Μέχρι που γνωρίζει τον 10 χρόνια μικρότερο Γιόνας.

Η τρίτη σεζόν του Home for Christmas θα κυκλοφορήσει στις 12 Δεκεμβρίου.

Emily in Paris

Για την 5η σεζόν του, το «Emily in Paris» δεν επιστρέφει στο Παρίσι, αλλά βρίσκει νέα έδρα στη Ρώμη, καθώς το ειδύλλιο της πρωταγωνίστριας (Lily Collins) με τον Marcello (Eugenio Franceschini).

Θα δούμε, βέβαια, πλάνα και από την αγαπημένη γαλλική πρωτεύουσα, όπως επίσης και από τη Βενετία.

Στους νέους χαρακτήρες περιλαμβάνονται ο Bryan Greenberg ως Jake, ένας Αμερικανός που ζει στο Παρίσι, και η Minnie Driver ως μια παλιά φίλη της Sylvie, τώρα γνωστή ως Princess Jane επειδή παντρεύτηκε έναν ανήλικο γαλαζοαίματο από κάποια χώρα.

Με τους fans να έχουν συμπαθήσει περισσότερο τον Marcello, ένα είναι το βασικό ερώτημα: θα μείνει μαζί του η Emily ή θα επιστρέψει για άλλη μια φορά στην αγκαλιά του Γκαμπριέλ;

Η απάντηση θα δοθεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Η συνέχεια και το τέλος του Stranger Things

Με τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του τελευταίου κύκλου να κυκλοφόρησαν στις 27 Νοεμβρίου, το δεύτερο μέρος – με τρία επεισόδια – αναμένεται ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το τελικό επεισόδιο σε μορφή τηλεταινίας θα βγει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Netflix.

Πηγή: ieidiseis.gr