Τιερί Ανρί και Άρσεναλ στο νέο promo του Yellowstone και της Paramount

Η Paramount προχωρά σε μία νέα και ιδιαίτερα εντυπωσιακή συνεργασία με την Arsenal, αξιοποιώντας τον θρύλο του συλλόγου Thierry Henry για την προώθηση του Yellowstone και της πλατφόρμας.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η πλατφόρμα ενισχύει θεαματικά την παρουσία της στη βρετανική αγορά, μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων του Champions League.

Μέσα από τη συνεργασία με ένα από τα πιο δημοφιλή ποδοσφαιρικά κλαμπ του κόσμου, η Paramount επιδιώκει να φέρει τις τηλεοπτικές της σειρές πιο κοντά στο ευρύ και ιδιαίτερα δεμένο κοινό της Άρσεναλ.

Η καμπάνια περιλαμβάνει προωθητικές δράσεις στα social media και εικόνες μέσα από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων, με επίκεντρο το νέο προωθητικό βίντεο For the Love of the Team, στο οποίο ο Τιερί Ανρί αφηγείται την ιστορία και δίνει τον τόνο της συνεργασίας, ενώ η δυναμική του ποδοσφαίρου συναντά την αφήγηση του Yellowstone.

Η επιλογή της Άρσεναλ δεν είναι τυχαία καθώς η ομάδα διατηρεί ένα από τα πιο ενεργά παγκόσμια fanbases και αποτελεί ιδανικό σημείο επαφής για καμπάνιες που στοχεύουν σε μεγάλη απήχηση.

Πηγή: unboxholics.com