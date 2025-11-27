Stranger Things: Έπεσε το Netflix στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν - Πρόλαβαν να εξοργιστούν οι φανς

Το βράδυ της Τετάρτης έκανε πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη πέμπτη σεζόν του Stranger Things αλλά το Netflix κράσαρε για λίγα λεπτά, εξοργίζοντας τους θαυμαστές της σειράς που ανυπομονούσαν!

Η διακοπή στις υπηρεσίες του Netflix εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευση των επεισοδίων, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο κατέγραψε περισσότερες από 14.000 αναφορές στις ΗΠΑ.

Και στην Ινδία, οι θαυμαστές ανέφεραν ότι η εφαρμογή “πάγωνε” και εμφάνιζε σφάλματα σύνδεσης. Στο αποκορύφωμα, το Downdetector έδειξε σχεδόν 200 αναφορές στη χώρα.

Did stranger things just crash Netflix? pic.twitter.com/Ply7fBOBdA — Liam (@Meicrodon_) November 27, 2025

“Ορισμένοι συνδρομητές αντιμετώπισαν για λίγο πρόβλημα με το streaming σε συσκευές τηλεόρασης, αλλά η υπηρεσία επανήλθε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά”, ανέφερε το Netflix σε μια απάντηση μέσω email, σύμφωνα με το Reuters.

Το Netflix, όπως γράφει ο Independent, είχε καταρρεύσει και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια μεγάλων events, όπως ο αγώνας μποξ Mike Tyson–Jake Paul και η ζωντανή επανένωση του reality dating show Love is Blind το 2024 αλλά και στην προβολή των δύο τελευταίων επεισοδίων της 4ης σεζόν του Stranger Things το 2022.

NETFLIX HAS CRASHED I REPEAT NETFLIX HAS CRASHED pic.twitter.com/arlKSCoYpJ — WesNemo (@WesNemo) November 27, 2025

Πολλοί fans της σειράς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους που δεν μπορούσαν να δουν το πρώτο επεισόδιο στο Χ.

“Έφτιαξαν το bandwidth και το Netflix πάλι κατέρρευσε”, παραπονέθηκε ένας χρήστης. Ένας άλλος έγραψε: “Το Netflix κράσαρε κυριολεκτικά ένα λεπτό πριν τις 8 μμ — δεν γίνεται αυτό”.

so did everyone’s netflix crash or??? pic.twitter.com/tbnYdKMowU — ace ❤️‍🔥 (@kaceydillax) November 27, 2025

Μια μέρα πριν την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης τελευταίας σεζόν του Stranger Things, όλες οι προηγούμενες σεζόν μπήκαν στο top 10 των σειρών του Netflix, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά για οποιαδήποτε σειρά στην πλατφόρμα.

Το Volume One της 5ης σεζόν του Stranger Things έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, το Volume Two είναι προγραμματισμένο για τα Χριστούγεννα, και το φινάλε της σειράς για την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: news247.gr