Λιάγκας: «Μου τηλεφωνούσαν δημοσιογράφοι και έλεγαν 'μάθαμε ότι έχεις σχέση με άντρα'» (vid)

Ένα σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή του, με αφορμή τις πρόσφατες φήμες γύρω από την προσωπική ζωή του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου, άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς οι χωρισμένοι γονείς επιλέγουν να διαχειριστούν νέες σχέσεις όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μίλησε μέσα από τη δική του προσωπική εμπειρία, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού και προσοχής σε τέτοιες ευαίσθητες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Ακούστε τώρα, για να μη λέμε ψέματα στον κόσμο. Υπάρχει μία φήμη ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι σε σχέση με τη Ρία Ελληνίδου. Στον βαθμό που οι ίδιοι δεν επιθυμούν να το επικοινωνήσουν, εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε τη δικιά τους επιθυμία. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό πάντως. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όμως αν το κάνουν για το παιδί τους, εκείνο είναι πολύ μικρό. Δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τη σχέση της μαμάς που έχει φανερώσει τον σύντροφό της, ούτε την πιθανή σχέση του μπαμπά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν σε κάνει κακό πατέρα αν έχεις σχέση με μια γυναίκα».

«Να σας πω κάτι από προσωπική εμπειρία. Εγώ τα έχω βιώσει αυτά ως χωρισμένος γονιός. Το θέμα του καλού γονιού είναι το πώς τα παιδιά, που τραβάνε ένα τεράστιο ζόρι, είναι σε θέση να καταλάβουν ότι και ο μπαμπάς και η μαμά έχουν μία άλλη σχέση. Δεν είναι μοναχοί. Είναι ανθρώπινο. Κι εγώ για πάρα πολλά χρόνια αρνιόμουν ότι μπορεί να έχω μία σύντροφο. Νόμιζαν όλοι ότι είμαι μοναχός. Εδώ με έπαιρναν τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι και μου έλεγαν “μάθαμε ότι έχεις σχέση με άντρα”, δεν έχει να κάνει. Δεν τον έβρισα.

Στην αγένεια και στη βλακεία, τόσα χρόνια που κάνω τη δουλειά αυτή, έχω εθιστεί και έχω πάθει ανοσία. Κράτησα πολλά χρόνια την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα. Και τώρα δεν την εκθέτω την προσωπική μου ζωή, αλλά τουλάχιστον δεν κρύβομαι. Τι να κάνω; Να μπω σε ένα λαγούμι; Για πολλά χρόνια κρυβόμουν, γιατί θεωρούσα ότι οι δικοί μου άνθρωποι ήταν σε μία ηλικία που δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν».

