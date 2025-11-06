Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Άνθρωπος με ψιλοασταθή κλινική εικόνα» (vid)

Η Σοφία Μουτίδου μίλησε για την ξαφνική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή «Real View». Θυμίζουμε ότι οι δύο ηθοποιοί διαφωνούσαν για το εάν «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», με τον Απόστολο Γκλέτσο να το αρνείται κατηγορηματικά και να αποχωρεί από το πλατό της εκπομπής όταν η Σοφία Μουτίδου τον αποκάλεσε ψεύτη.

Η Σοφία Μουτίδου θέλησε να μιλήσει για αυτό το περιστατικό, με το οποίο ασχολήθηκαν οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε για τον Απόστολο Γκλέτσο: «Καταρχάς θα πω τι αισθάνθηκα εγώ. Το ζήσαμε όλες μαζί, είναι όμως προσωπικό το βίωμα της καθεμιάς, γιατί το πώς αισθάνεσαι μία παρέμβαση έχει να κάνει με το πώς μεγάλωσες, το τι βιώματα έχεις, ποιο είναι το παρελθόν σου, το προσωπικό σου ιστορικό, λίγο. Εγώ αυτό που έζησα ήταν ότι μπήκε ένας άνθρωπος με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα.

Δηλαδή μπήκε ένας άνθρωπος που ήταν και ναι και όχι, πολύ θετικός, πολύ θυμωμένος. Άκουσα ματσίλες, άκουσα τοξικές αρρενωπότητες, άκουσα χέρια στο τραπέζι, άκουσα μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο, με βία, με απειλή βίας. Ακόμα και η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης μπρος στα μάτια του, θα λυνόταν με δολοφονία ή με ξύλο. Εγώ σαν οικοδέσποινα ήμουν ευγενέστατη και δεν είπα “τι λες για το ξύλο;” άκουγα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι αποδεχόμουν ή δεχόμουν. Δεν δεχόμουν το ξύλο ως επίλυση. Ήδη ήταν κακοποιητική η περιγραφή που έκανε».

Θυμίζουμε ότι όταν ρώτησαν τον Απόστολο Γκλέτσο αν ο ίδιος έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, εκείνος απάντησε: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!». Όσο για το εάν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης, απάντησε: «Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;».

«Δεν έφυγε όταν τον είπα ψεύτη»

Στη συνέχεια η Σοφία Μουτίδου σχολίασε: «Προχωράει σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας. Λέει ότι οι αστυνομικοί κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν. Προχωράει σε δήλωση ότι οι άνθρωποι του θεάτρου που είναι κακοί είναι συγκεκριμένος αριθμός. Αν οποιοσδήποτε δει το βίντεο κανονικά, θα δει ότι αφού τον είπα ψεύτη, ο άνθρωπος δεν έφυγε.

Δεν έφυγε όταν τον είπα ψεύτη. Μια φορά λες ψέματα, δυο φορές λες ψέματα, τρεις φορές και καθόταν και κουβέντιαζε. Ο άνθρωπος έφυγε όταν του είπα “νιώθω ότι ήσουν πάρα πολύ τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου”, που σημαίνει ότι “δεν μπορεί τόσα χρόνια να είσαι τόσο τυχερός. Άρα ψεύδεσαι”. Στη μεγάλη ερώτηση που επικρατεί σήμερα στα sites αν ήξερα κάτι. Δεν ξέρω κάτι.

Αναρωτιέμαι μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω. Ο θυμός ο ανεξέλεγκτος, η βία, ο τραμπουκισμός και το άκρατο θέατρο και το κακό του “αφήνω το μικρόφωνό μου και φεύγω” σε μια πρώτη ανάγνωση, στην εισαγωγή της ψυχικής υγείας βλέπεις ότι κρύβει φόβο. Υπάρχει φόβος. Όταν κάποιος σου τσαμπουκαλέβεται, φοβάται. Χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έχω κάνει και δεν ανέπτυξα παλμούς σε μια προσωπική λεκτική κακοποίηση που δέχτηκα. Και σας ρωτώ, πιστεύετε ότι ήταν κακοποιητική και επιθετική η συμπεριφορά του Γκλέτσου ή όχι;».

«Αν εσείς αισθανθήκατε ότι είχε δίκιο ο Γκλέτσος τότε είστε μυημένες στην κακοποίηση»

Λίγο αργότερα, η Σοφία Μουτίδου απευθύνθηκε στις γυναίκες που της έστειλαν μήνυμα ότι είχε δίκιο ο Απόστολος Γκλέτσος: «Ακούστε κορίτσια, είναι κάποιες που μου στείλατε μήνυμα και μου είπατε ότι ο Γκλέτσος είχε δίκιο. Το ακούω, αλλά αυτό που με τρομάζει δεν είναι αν είχε δίκιο ο Γκλέτσος.

Είναι ότι αν εσείς αισθανθήκατε ότι είχε δίκιο ο Γκλέτσος τότε υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να είστε μυημένες στην κακοποίηση. Η συμπεριφορά αυτή ήταν επιθετική, σκληρή, πολλά υποσχόμενη για βία κι αν βρήκατε κομπλέ αυτή τη συμπεριφορά, σκεφτείτε μήπως τα κριτήρια έχουν μαλακώσει στη σχέση σας λόγω του μπαμπά, του θείου και του παρελθόντος».

Πηγή: newsbeast.gr