Τζένη Γεωργιάδη: Υποψήφια με τραγούδι-έκπληξη για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

Το δικό της, πολλά υποσχόμενο τραγούδι, και με σπουδαίες υπογραφές σε μουσική και στίχο, κατέθεσε η Τζένη Γεωργιάδη, διεκδικώντας με την σειρά της, τη δική της θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026!

Η Τζένη Γεωργιάδη, αποτελεί μια ελπιδοφόρα ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, με έντονη δισκογραφική παρουσία, έχοντάς την εμπιστευτεί τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Στέφανος Κορκολής, η Ρεβέκκα Ρούση, ο Βασίλης Δήμας, ο Χρήστος Σαντικάι, o Θοδωρής Μαραντίνης, ο Apon και άλλοι. Έχοντας ξεχωρίσει παράλληλα, με το ήθος της και τον χαρακτήρα της.

Με καταγωγή από την Τήνο και το νησιώτικο ταπεραμέντο να κυλάει στις φλέβες της, κινείται με μεγάλη επιτυχία, σε έντεχνα και πιο ελαφρολαϊκά μουσικά μονοπάτια, κερδίζοντας τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κόσμου, τόσο με τα τραγούδια της, όσο και με τις live εμφανίσεις της.

Το δισκογραφικό βιογραφικό της, είναι σπουδαίο. Η μουσική αρχή της, έγινε με το «Μην Κλαις», σε μουσική Κώστα Μηλιωτάκη και στίχους Ρεβέκκας Ρούσση, ακολούθησε μία σπουδαία συνεργασία σε τρία τραγούδια, με το Στέφανο Κορκολή, όπου υπέγραψε τη μουσική, ενώ τους στίχους η Ρεβέκκα Ρούσση, όπως το «Έλα Κοντά μου», η «Αρχή», και «Πάντα για μας καλοκαίρι»!

Ακολουθεί η συνεργασία της με τον Βασίλη Δήμα, στο ντουέτο «Η απορία μου», που την έκανε να ξεχωρίσει… Η συνέχεια ήρθε με το «Κράτησέ με», σε μουσική του Χρήστου Σαντικάι και στίχους του Γρηγόρη Βαξαβανέλη, που επίσης έγινε viral και ραδιοφωνικό hit.

Σημαντικός σταθμός στην μουσική της σταδιοδρομία, η διασκευή του «Κρύψου», με τους Onirama και τον Θοδωρή Μαραντίνη, να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, τόσο στην ενορχήστρωση όσο και στο βιντεοκλίπ, κάτι που δεν έχουν ξανά κάνει για άλλο καλλιτέχνη.

Και για το τέλος, αφήνουμε την συνεργασία της με τον Apon, που την πίστεψε από το πρώτο κιόλας άκουσμά της, δίνοντάς της ένα μουσικό του «κόσμημα», το «Πυροτέχνημα», που έντυσε με την μοναδική φωνή της, η Τζένη Γεωργιάδη.