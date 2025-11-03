Η Μαρία Ιακώβου φέρνει τα… Μαύρα Μεσάνυχτα στην Πάτρα!

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια Μαρία Ιακώβου, ευρύτερα γνωστή από το ομώνυμο τραγούδι της σειράς «Μαύρα μεσάνυχτα», μετά από μία σειρά πολύ επιτυχημένων εμφανίσεων τον περσινό χειμώνα στη πόλη της Θεσσαλονίκης, κατηφορίζει ξανά φέτος στη Πάτρα, σε μία πόλη που, όπως έχει δηλώσει η ίδια, νιώθει πια σαν δεύτερο σπίτι της.

Stork ονομάζεται ο χώρος που την φιλοξενεί. Πρόκειται για ένα όνομα με πολύ ξεχωριστή και σημαντική ιστορία, όπως μοιράστηκε σε προσωπικό του λογαριασμό στα social ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Βασιλειάδης, ο οποίος φιλοδοξεί να ξαναδώσει στη νύχτα και τη διασκέδαση της Πάτρας την παλιά της αίγλη, αλλά και στον κόσμο έναν κοινό τόπο συνάντησης όπου όλοι θα γίνονται «μια παρέα, ένα story”, όπως μας μεταφέρει και η Μαρία Ιακώβου, μιας και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του φετινού προγράμματος του Stork, που δεν είναι άλλο από το γνωστό Romeo που, έχοντας αλλάξει στη πορεία διάφορα ονόματα, κατέληξε στο ιστορικό αυτό όνομα σήμερα.

Η ανταπόκριση του κοινού στο πρόγραμμα ολοφάνερα ζεστή και ενθουσιώδης, με τον κόσμο να γίνεται μία παρέα και μια φωνή καθ’όλη της διάρκεια της βραδιάς, με χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο του «λαϊκού πάλκου», όταν με πρόσκληση της αγαπημένης τραγουδίστριας χτυπούν όλοι ρυθμικά τα ντέφια τους και μοιράζονται παλιά κορυφαία λαϊκά τραγούδια, σε μία φορτισμένη ατμόσφαιρα, που θυμίζει πράγματι παλιές καλές εποχές της νυχτερινής διασκέδασης.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος.

Το σχήμα ολοκληρώνει μία πολύ ταλαντούχα ομάδα από ξεχωριστούς καλλιτέχνες που αφήνουν ο καθένας το στίγμα του.

Αυτοί είναι: Σπύρος Πανταζόπουλος, Χρυσάνθη Παναγιωτακοπούλου, Άρης Βανταράκης, Μαρία Κρούσκου, Τίτος και Στάθης Μπαλάφας.

Τα σκηνικά επιμελήθηκε ο Θοδωρής Σπάθης.