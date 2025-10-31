Ο Λιάγκας έβγαλε τον Ποτσέπη στον αέρα αλλά εκνευρίστηκε που δεν έκανε ποιοτικό ρεπορτάζ (vid)

Ο Τάσος Ποτσέπης μαζί με τον δικηγόρο του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, εμφανίστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά, όταν ο πρώτος έβαλε πάνω του την ελληνική σημαία.

Θυμίζουμε ότι ο Τάσος Ποτσέπης έγινε ευρύτερα γνωστός από την τηλεοπτική του εμφάνιση στο «Ραντεβού στα τυφλά» και τη φράση του «Αγάπη μόνο». Είχε προσληφθεί ως συνοριοφύλακας το 2020 και έκτοτε υπηρετούσε στη Χίο. Ωστόσο, η βαθμολογία που έλαβε κατά την ετήσια αξιολόγησή του το καλοκαίρι, ήταν κάτω από τη βάση με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αποπομπή από το Σώμα.

Η συζήτηση στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» ξέφυγε από το αναμενόμενο, όταν ο Τάσος Ποτσέπης εμφανίστηκε δίπλα στον δικηγόρο του με την ελληνική σημαία ριγμένη στους ώμους του. Μόλις ο Γιώργος Λιάγκας είδε την εικόνα αυτή, εξοργίστηκε και ανέφερε: «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία;

Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελοιοποιείτε. Μπορείτε να τη βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά, αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά!».

