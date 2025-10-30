Ο Νίκος Κυπριώτης ερμηνεύει μεγάλη επιτυχία των Κυριάκου Παπαδόπουλου-Ηλία Φιλίππου!

Ο Nίκος Κυπριώτης είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ερμηνευτής, που μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει προσεγμένα βήματα στον χώρο της δισκογραφίας.

Αυτή τη φορά ο ανερχόμενος ερμηνευτής μάς παρουσιάζει το νέο του single, που είναι ένα τραγούδι των καταξιωμένων δημιουργών Κυριάκου Παπαδόπουλου (μουσική) και Ηλία Φιλίππου (στίχοι), το οποίο είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν.

Ο λόγος για το τραγούδι "Ρίξε μια ματιά", το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά ο Νίκος Κουρκούλης το 1998 και είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ "Παίζεις με τη φλόγα".

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής από τη Ρόδο με την εξαιρετική του ερμηνεία δίνει νέα πνοή στο εν λόγω τραγούδι, την ενορχήστρωση του οποίου έχει κάνει ο Παντελής Ταλαδιανός.

Το νέο single του Νίκου Κυπριώτη, που κυκλοφορεί από την Prime Productions, οπτικοποιήθηκε υπό τη σκηνοθετική ματιά του Μιχάλη Μαυρομούστακου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το διάστημα ο ταλαντούχος τραγουδιστής εμφανίζεται σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Ρόδου, ενώ εξετάζει και τις προτάσεις που έχει στα χέρια του για να κάνει live εμφανίσεις στο εξωτερικό.