Κόλαφος ο Λαζόπουλος κατά του Λιάγκα - «Είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι, το πάνω σκαλοπάτι είναι η κακία»

Το βράδυ της Τετάρτης (29/10), στην πρεμιέρα το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή τον τρόπο που έχει χειριστεί τις τελευταίες ημέρες όλα όσα έχουν συμβεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή.

"Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, στα τρία αυτά σκαλοπάτια", ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: "Η ιστορία της Βανδή δεν έχει καμία σχέση με την Κυριακή Γρίβα, το κορίτσι που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εκεί ήταν υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί να την πάνε στο σπίτι της. Τι τα μπερδεύετε όλα; Στη Βανδή ήταν προαιρετικό, μπορούσαν να την πάνε αλλά μπορούσαν και να μην την πάνε."

"Αν όμως αντί της Βανδή ήταν ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, και είχε μια συναυλία, θα τον αφήνανε εκεί και δεν θα τον πηγαίνανε; Θα στεναχωρούσαν τον Μητσοτάκη τόσο πολύ; Τι καταλαβαίνετε; Τι θα σήμαινε αυτό; Οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν είναι στον δρόμο τους και έχουν τον χρόνο να τον βοηθήσουν, ας τον βοηθήσουν".

Κλείνοντας, τόνισε: "Η αστυνομία δεν είναι μόνο για να χτυπάει τον κόσμο, έχουμε μπερδευτεί. Η αστυνομία έπρεπε να είναι μαζί μας και να χτυπάμε όλοι μαζί αυτούς".

