Γονίδης: Το όνειρό του με τον Χριστό και το «Όλα σ΄αγαπάνε» που «με... ξεσκύλιασε» (vid)

Για την μικρότερη κόρη του, τη Μαριαλένα, τη σχέση του με τον Χριστό αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «μου έχει αλλάξει τη ζωή η Μαριαλένα και τα σχέδια. Ήρθε στη ζωή μου κάτι πολύ όμορφο, το έστειλε η Παναγία επειδή τα άλλα κορίτσια δεν τα μεγάλωσα εγώ, τα έβλεπα Σαββατοκύριακα, αυτή τη μεγαλώνω από το πρώτο κλάμα. Έχω οικογένεια με την Κατερίνα».

«Πέρασα πολλά, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγω να πω ότι μου συμβαίνει κάτι για να κάνω ντόρο. Έχω μπει τόσες φορές στο νοσοκομείο και δεν το ξέρει ούτε η μάνα μου. Δεν είμαι lifestyle άνθρωπος, είμαι λαϊκό παιδί, μου έδωσε ένα δώρο ο θεός και το μοιράζομαι. Πέρασα άσχημα και οικονομικά, οι λογιστές που είχα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και πλήρωσα πρόστιμα» συνέχισε ο τραγουδιστής.

Εξομολογήθηκε, μάλιστα, ότι «εκεί που ήταν να πάω σε μοναστήρι, έκανα το σπίτι μου μοναστήρι» μετά τη γέννηση της Μαριαλένας για την οποία είπε ακόμα ότι «κάποιες φορές όταν την κοιτάζω στα μάτια βλέπω όλα τα παιδιά του κόσμου».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «δεν μπορώ να πω ότι νιώθω ενοχές απέναντι στα άλλα παιδιά μου, με αγαπάνε, βέβαια χάσαμε κάποια χρόνια και μου το λένε με βουρκωμένα μάτια και τώρα τα αναπληρώνουμε, έχω και 4 εγγόνια τώρα, τον Σταμάτη-Εφραίμ, τον Βασίλη, τον Θανασάκη και την Ειρήνη, που κάνουν χαμό στο σπίτι».

Όταν ρωτήθηκε από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πότε είπες "μπήκε ο Χριστός μέσα μου", ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε «δεν πρέπει να τα λέμε γιατί κάποιος που δεν το έχει δει λέει γιατί να μην το δω κι εγώ. Από τότε που έφτιαξα το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου στο Λαγονήσι που τον είχα δει μικρός και τον είχα ξεχάσει, στην προσευχή μου είχα μια εικόνα από την Παναγιά Κανάλα που μυρόβλιζε.

Μόλις την έφερα σε έναν αρχιμανδρίτη που δεν με πίστευε, το σπίτι μοσχοβόλισε και έβαλε τα κλάματα ο άνθρωπος. Έμαθα από έξω την προσευχή για το Απόδειπνο. Έλεγα στον Χριστό "δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από εμένα κι εγώ θα το κάνω" και ένα πρωί βλέπω σύννεφα στον ύπνο μου - λίγο πριν ξυπνήσεις συμβαίνει αυτό - ακούω μια φωνή κρυστάλλινη που λέει μια φωνή να μου λέει "δεν θέλω κανέναν να σηκώσει τον Σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια" και είπα σε μια παρέα "μου μίλησε ο Αρχηγός, μου μίλησε ο Θεός" και αυτοί είπαν πάει τρελάθηκε αυτός. Δεν είναι φοβερό αυτό;».

Μιλώντας, τέλος, για το τραγούδι «όλα σ' αγαπάνε» που το διάλεξε ως τη νο1 επιτυχία του είπε «αυτό με ξεσκύλιασε. όταν μου το έφερε ο Χρυασοβέργης με τον Γιατρά του άλλαξα τρεις φορές ενορχήστρωση. Το είχαν πει και άλλοι αλλά δεν το έβλεπαν. Μου είπε ο Μενιδιάτης βάλτο τελευταίο και μην το αναδείξεις. Στο βίντεο κλιπ έχει παίξει η Ειρήνη Σκλήβα σε ηλικία 15 ετών.

Αυτό το τραγούδι μόλις μπαίνω και το λέω και κάνω το πρώτο γύρισμα, δυτικό το τραγούδι ενώ εγώ τραγουδούσα ανατολή, μπήκαν οι δημιουργοί στο στούντιο και με αγκάλιασαν συγκινημένοι γιατί δεν το περίμεναν έτσι. Ο τραγουδιστής μπορεί να απογειώσει το τραγούδι, Εγώ έχω κάνει τραγούδια μεγάλα όπως το Όλα τα σκορπάς που όταν μου το φέρανε δεν είναι έτσι. Αν το άκουγες πριν, ήταν χασάπικο».

