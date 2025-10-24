Η νέα σειρά του Netflix που προβάλλεται μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της (vid)

Το Netflix παρουσίασε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί: μια σειρά που ξεκινά… μετά το τέλος. Το Famous Last Words είναι ένα πρωτότυπο project που φιλοξενεί συνεντεύξεις διάσημων ανθρώπων, μαγνητοσκοπημένες όσο ήταν εν ζωή, οι οποίες προβάλλονται μόνο όταν εκείνοι πεθάνουν.

Η αρχή έγινε με τη Jane Goodall, τη θρυλική ερευνήτρια των χιμπαντζήδων που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τελευταίο μήνυμα γεμάτο ελπίδα. Η συνέντευξη, διάρκειας 55 λεπτών, είχε γυριστεί τον Μάρτιο και έμεινε “κλειδωμένη” στα αρχεία του Netflix μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Σε αυτή, η Goodall μιλά ανοιχτά για την κατάσταση του πλανήτη, επικρίνει παγκόσμιους ηγέτες και αστειεύεται λέγοντας πως θα ήθελε να τους “στείλει στο διάστημα μαζί με τον Elon Musk”. Ωστόσο, κλείνει με λόγια που θυμίζουν γιατί υπήρξε παγκόσμιο σύμβολο, λέγοντας ότι:

Αν θέλεις να σώσεις ό,τι όμορφο έχει απομείνει, σκέψου τις πράξεις σου κάθε μέρα. Μην τα παρατάς.

Η σειρά, σε παραγωγή του Brad Falchuk (American Horror Story), βασίζεται στο δανέζικο format Det Sidste Ord και έχει γυριστεί σε απόλυτη μυστικότητα. Ο Falchuk είναι ο μόνος παρών στις συνεντεύξεις, χωρίς συνεργείο, κοινό ή παρεμβάσεις.

Το Netflix έχει ήδη ετοιμάσει οκτώ επεισόδια, χωρίς να αποκαλύπτει ποιοι θα είναι οι επόμενοι.

Πηγή: unboxholics.com