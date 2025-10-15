ZU Champagneria: Το νέο urban στέκι στο κέντρο της Αθήνας!

Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης -εκεί όπου η καρδιά της πόλης χτυπάει σε ρυθμούς δημιουργικούς και ανεπιτήδευτα cool- έκανε την εμφάνισή του ένας νέος προορισμός που υπόσχεται να γίνει το αγαπημένο σου all-day σημείο: το «ZU Champagneria».

Στο νούμερο 6 της πλατείας, το «ZU Champagneria» ανοίγει τις πόρτες του προσφέροντας κάτι περισσότερο από έναν απλό καφέ ή ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Με σύγχρονη urban αισθητική, σχεδιαστική ταυτότητα που φλερτάρει με το βιομηχανικό αλλά παραμένει φιλόξενη, και έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας, το «ZU Champagneria» σε προσκαλεί να αφεθείς στη ροή της ημέρας, από το πρώτο φως μέχρι αργά το βράδυ.

Η κουζίνα του συνδυάζει ιταλική και ελληνική παράδοση με μοντέρνες δημιουργικές πινελιές, δημιουργώντας πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην οικειότητα και την έκπληξη.

Από το brunch μέχρι τα βραδινά comfort dishes, κάθε γεύση φέρει την υπογραφή της ομάδας του ZU που ξέρει πώς να δώσει γαστρονομικό χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό πιάτο. Και αν η κουζίνα κερδίζει τις εντυπώσεις, το bar αναλαμβάνει να τις διατηρήσει, με signature cocktails που ξεχωρίζουν.

«Η μοναδικότητα του «ZU Champagneria» έγκειται στη signature cocktail list, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η σαμπάνια! Όλα τα signature cocktails περιέχουν σαμπάνια και κάθε cocktail είναι προσεγμένο, μελετημένο και δημιουργημένο αποκλειστικά για το ZU Champagneria, καθιστώντας την εμπειρία πραγματικά μοναδική.

Πρόκειται για ένα μαγαζί που ειδικεύεται στα cocktails και προσφέρει συνταγές που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο σημείο της πόλης» αναφέρει ο Αλέξανδρος Συρόπουλος, μάνατζερ του «ZU Champagneria» και προσθέτει:

«Στην κουζίνα, συναντάμε έναν ενδιαφέροντα… διάλογο ανάμεσα στην ιταλική και την ελληνική γαστρονομία. Το μενού περιλαμβάνει αγαπημένες ιταλικές γεύσεις –πίτσα, μακαρονάδες και φρέσκες σαλάτες– οι οποίες δένουν αρμονικά με ελληνικά στοιχεία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σοφρίτο, πιάτο-γέφυρα ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Ιταλία, μαγειρεμένο με τον ίδιο «μαμαδίστικο» τρόπο. Θα λέγαμε πως εδώ η «μαμά η Ελληνίδα» συναντά τη «μαμά την Ιταλίδα», και μαζί δημιουργούν μια κουζίνα με ταυτότητα.

Οι σαλάτες αποτελούν μια πρόταση του 2025: μοντέρνες, ευφάνταστες και για όλα τα γούστα. Από σαλάτα με κινόα, μέχρι πιο gourmet επιλογές με σολομό, προσούτο ή μπουράτα, το μενού προσφέρει ποικιλία και ισορροπία, συνδυάζοντας τη γευστική απόλαυση με τη σύγχρονη διατροφική φιλοσοφία.

Τέλος, τα επιδόρπια δεν θα μπορούσαν να λείπουν – και εδώ η προσέγγιση είναι fusion: από απολαυστικά τσούρος και σοκολατόπιτα, μέχρι κλασική πορτοκαλόπιτα, κάθε γλυκό αποτελεί το ιδανικό κλείσιμο μιας πολυσύνθετης γευστικής εμπειρίας».

το «ZU Champagneria» δεν είναι απλώς ακόμα ένα μαγαζί στο κέντρο. Είναι μια εμπειρία που διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάθεσή σου και εξελίσσεται από casual meeting point σε βραδινό hangout χωρίς να το καταλάβεις.

Η after work στιγμή σου μόλις αναβαθμίστηκε.

ZU Champagneria – Πλατεία Αγίας Ειρήνης 6

Instagram: ZU ATHENS

Facebook: ZU Athens

Τηλ.: +30 21 0324 3096