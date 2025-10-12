1550: Η sold out πρεμιέρα και το εντυπωσιακό show του frontman Μηνά Τσίγκου

Οι 1550 έκαναν θριαμβευτική πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο ανακαινισμένο και κατάμεστο Roha’s Athens Live Stage.

Με ανανεωμένο πρόγραμμα και τις δικές τους επιτυχίες, οι 1550 , τα “έσπασαν” μέχρι τις τις πρώτες πρωινές ώρες όπως συνηθίζουν.

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν όταν ο frontman της μπάντας, Μηνάς Τσίγκος βγήκε ως άλλος Σταύρος Παράβας στην ταινία “η χαρτορίχτρα” και κάνει ένα 20λεπτο show δύο όψεων που περιλαμβάνει επιτυχίες από Παντελίδη, Μαζωνάκη, Ρέμο και Οικονομόπουλο μέχρι Scorpions , Europe , LED ZEPPELIN και Metallica. Ενορχηστρωμένα και δεμένα άρτια από τον μαέστρο Ρουσσέτο Δημητρόγλου με μια μικρή δόση χιούμορ, όπου κατάφεραν να ξεκλειδώσουν το κοινό, όπου ανά τραγούδι μεταφέρονται από Ροκ συναυλία σε Νυχτερινή πίστα. Μια ευχάριστη έκπληξη από τους ροκάδες που σίγουρα δεν περιμέναμε και μας εντυπωσίασε.

Αυτά και πολλά άλλα θα δείτε στις ΝΥΧΤΕΣ ΦΑΣΑΙΩΝ των 1550!!

Πάμε Roha’s? Έτσι για την Φάση !!!