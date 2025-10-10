«Θα με πείτε μαμάκια» – Ο Mente Fuerte πήγε με τη μαμά του στην εκπομπή της Σκορδά (vid)

Ο Mente Fuerte ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Κοντά του ήταν η μητέρα του, η οποία ζει εκτός Αθηνών.

«Εγώ το είπα ότι θα με πουν μαμάκια επειδή την έφερα μαζί μου. Αλλά επειδή δεν τη βλέπω πάρα πολύ λόγω της απόστασης, την έφερα εδώ για να είμαστε παρεούλα», σημείωσε ο ίδιος με τη μητέρα του να συγκινείται.

«Μεγάλωσε δύσκολα. Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω. Είναι μοναχογιός και εμείς οι μαμάδες, όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο ευαίσθητες», είπε η μητέρα του Mente Fuerte μιλώντας για τον γιο της. «Το κάναμε εδώ “Πάμε Πακέτο“», σχολίασε ο ίδιος με χιούμορ.

«Έχω καταφύγιο ζώων στο δήμο Ευρώτα και γι’ αυτό έρχομαι στην Αθήνα μια φορά στους δύο μήνες. Έχω πολλές υποχρεώσεις με τα αδέσποτα. Έχω σε έναν χώρο 52 αδέσποτα και άλλα 12 στο σπίτι. Είναι ένας καθημερινός αγώνας, 365 μέρες το χρόνο. Και ευτυχώς τον τελευταίο καιρό με βοηθά η αδελφή μου. Ζει μαζί μου», είπε η μητέρα του Mente Fuerte, Αντωνία.

Πηγή: newsbeast.gr