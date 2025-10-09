Δεν συνέβη μόνο στην Ηλιάδη: «Είδα UFO με τον Τσαλίκη όπως πηγαίναμε Αμαλιάδα, με κόζαραν κι έφυγαν»

Με αφορμή την ιστορία από το παρελθόν της που διηγήθηκε ξανά η Αγγελική Ηλιάδη με το UFO που είχε δει στη Νέα Σμύρνη, η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, ισχυριζόμνενη ότι έχει δει κι αυτή ΑΤΙΑ κατά τη διάρκεια ταξιδιού της με τον Γιώργο Τσαλίκη, στο πλαίσιο περιοδείας.

«Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα. Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, ήρθε πιο κοντά, αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου, γιατί ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αγγελική Ηλιάδη παραδέχτηκε ότι στο μακρινό παρελθόν της έχει δει UFO. Πιο συγκεκριμένα η τραγουδίστρια σημείωσε: «Και τι είπανε; Ότι τρελάθηκε η Ηλιάδη; Όντως το είδα παιδιά, και δε θεωρώ ότι είμαι η μόνη στον κόσμο που έχει δει άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο. Πάρα πολύς κόσμος έχει δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήμασταν παιδάκια. Παίζαμε στον δρόμο στη Νέα Σμύρνη και το είχαμε δει. Ήμουν τότε 14-15, δεν υπήρχαν ακόμα drone και τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν όντα που μπορεί να προέρχονται από αλλού».