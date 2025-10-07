Συνεχίζει να... κράζει Μπισμπίκη ο Λιάγκας: «Αφελής μπέμπης που έκανε τη μία μ@@@κία μετά την άλλη» (vid)

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό», σχολίασε αν η Δέσποινα Βανδή θα βρεθεί αύριο στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στο δικαστήριο, όπου θα δικαστεί για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη πριν από λίγες ημέρες.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 εξέφρασε μάλιστα και την άποψή του, εξηγώντας γιατί θεωρεί πως η τραγουδίστρια δεν θα έπρεπε να δώσει το «παρών».

«Εγώ, αν ήμουν η Βανδή, δεν θα πήγαινα. Και να σου εξηγήσω τον λόγο. Όταν ο Μπισμπίκης πήγε και γλέντησε, ήταν η Βανδή μαζί του; Όχι. Όταν μετά πήγε στη Φιλοθέη, ήταν η Βανδή μαζί του; Όχι. Όταν του “έφυγε” το αυτοκίνητο, ήταν μαζί του; Όχι. Όταν την άλλη μέρα το πρωί, πήγανε οι αστυνομικοί, ήταν η Βανδή στο σπίτι; Όχι. Όταν πήγε στη Γερμανού; Όχι. Ήταν στη Θεσσαλονίκη.

Όταν πήγε ο Μπισμπίκης στο αστυνομικό τμήμα, ήταν η Βανδή; Όχι. Πού είναι η Βανδή λοιπόν στο πρώτο κομμάτι; Πουθενά. Στην πρώτη φάση του δράματος, η Βανδή είναι απούσα. Στη δεύτερη φάση του δράματος, στον Πάνο Ρούτσι, εκεί η Δέσποινα ενεπλάκη.

Γιατί είπε ο Βασίλης στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τη Δέσποινα και εμένα. Όλα έχουν ένα συμβολισμό. Αν το προσέξατε, είπε πρώτα τη Βανδή και μετά τον ίδιο. Η Βανδή λοιπόν εμπλέκεται για πρώτη φορά στην “Μπισμπικιάδα”, στην παράσταση του αρχαίου δράματος. Αποδεικνύεται μετά ότι ο Ρούτσι δεν φώναξε κανέναν Μπισμπίκη και καμία Βανδή στο Σύνταγμα.

Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον αφελή, αλλά καλοπροαίρετο Μπισμπίκη και κάποιοι πιθανόν να του είπαν ότι έτσι θα καθαρίσεις από την ιστορία της Φιλοθέης. Αυτό ήταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος του Μπισμπίκη, μεγαλύτερο του πρώτου. Άρα, λοιπόν η Βανδή, ενώ δεν θα έμπλεκε πουθενά, έμπλεξε στο δεύτερο κομμάτι που αποδείχθηκε ότι κάποιοι κορόιδεψαν τον Μπισμπίκη», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εκ του αποτελέσματος είναι ένας αφελής μπέμπης ο Μπισμπίκης που έκανε τη μία μ…κία μετά την άλλη. Αυτό αποδεικνύεται παιδιά. Τον μπλέξανε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μπισμπίκης από μόνος του είπε ενσυνείδητα ότι θα πάω στον Ρούτσι για να καθαρίσω από την άλλη ιστορία. Του φάνηκε καλή ιδέα, αλλά δεν έπρεπε να το κάνει.

Κι αν ήθελε να το κάνει, έπρεπε να πάει μόνος του χωρίς κάμερες, χωρίς συνεννόηση με τον κ. Συρίγο για συνέντευξη και μάλιστα μακριά χρονικά από την ιστορία του ατυχού συμβάντος στη Φιλοθέη. Αν εγώ ήμουν φίλος της Βανδή, θα της έλεγα να μην πάει στα δικαστήρια», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

