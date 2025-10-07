Άμα έχεις γκίνια... Πήγε στο Deal, είπε «ναι» στον τραπεζίτη και έχασε 70.000 ευρώ (vid)

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν οι τηλεθεατές αλλά και το κοινό στο πλατό την ανατροπή στο επεισόδιο του Deal της Δευτέρας (7/10), όταν η παίκτρια Ειρήνη δέχτηκε την προσφορά του τραπεζίτη στα 18.000 ευρώ - χωρίς να γνωρίζει ότι στο κουτί της έκρυβε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά του παιχνιδιού, τις 70.000 ευρώ!

Η Ειρήνη έδειχνε να έχει την τύχη με το μέρος της καθώς προχωρούσε σταθερά, αποφεύγοντας τα «βαριά» ποσά. Όταν έφτασε η στιγμή της μεγάλης απόφασης, είχε απομείνει με τρία κουτιά – δύο εκ των οποίων περιείχαν μικρότερα ποσά από την προσφορά του τραπεζίτη.

Αναγνωρίζοντας το ρίσκο, επέλεξε τη σιγουριά των 18.000 ευρώ. Όμως, όταν αποκάλυψε το περιεχόμενο του κουτιού της, αποδείχθηκε πως είχε αποχωρήσει πρόωρα από το παιχνίδι, αφήνοντας πίσω το χρυσό έπαθλο των 70.000 ευρώ!

Μάλιστα, όπως φάνηκε από την εξέλιξη, αν είχε συνεχίσει το παιχνίδι, θα είχε μείνει με δύο κουτιά: ένα με 10.000 ευρώ και ένα με 70.000 ευρώ. Σε εκείνο το σημείο, ο τραπεζίτης θα της πρότεινε ανταλλαγή, την οποία –σύμφωνα με όσα είπε– θα αποδεχόταν. Και πράγματι, είχε επιλέξει το κουτί με τα 70.000 ευρώ, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να φύγει με ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από αυτό που πήρε τελικά.

Η ίδια παραδέχτηκε πως ήθελε να συνεχίσει, αλλά δίστασε. «Ήθελα πολύ να παίξω, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν είχα το μεγάλο ποσό...», είπε συγκινημένη. Όταν, λίγο μετά, άνοιξε το κουτί με τα 500 ευρώ, το πλατό «πάγωσε» από την αγωνία για το τι θα ακολουθούσε.

