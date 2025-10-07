Η νέα σειρά του Netflix που σαρώνει με σχεδόν 50 εκατομμύρια προβολές (vid)

Η νέα μίνι σειρά μυστηρίου του Netflix έρχεται από τον Καναδά και σε χρόνο ρεκόρ εξελίσσεται στη πιο συζητημένη παραγωγή της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας σχεδόν 50 εκατομμύρια προβολές από την πρεμιέρα της στις 25 Σεπτεμβρίου.

Δημιουργία της Mae Martin, η οποία υπογράφει και πρωταγωνιστεί, το Wayward συνδυάζει στοιχεία θρίλερ και ψυχολογικού δράματος μέσα σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο με φόντο τη σκοτεινή και αινιγματική πόλη Tall Pines του Βερμόντ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν νεοφερμένο αστυνομικό, τον Alex Dempsey και τη σύζυγό του που μετακομίζουν στο Tall Pines στην προσπάθεια τους να κάνουμ μια νέα αρχή. Εκεί, ο Alex μπλέκεται άθελά του σε μια υπόθεση που αφορά δύο νεαρές κοπέλες, τη Leila και την Abbie, οι οποίες το έσκασαν από μια ακαδημία. Καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώνονται αρχίζει να ξετυλίγεται ένα δίκτυο ψεμάτων, μυστικών και χειραγώγησης που απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη.

Το Wayward αποτελείται από οκτώ επεισόδια διάρκειας περίπου 50 λεπτών ενώ πρωταγωνιστούν η Mae Martin ως Alex Dempsey, η Alyvia Alyn Lind και η Sydney Topliffe στους ρόλους των δύο κοριτσιών, με την πάντα εξαιρετική Toni Collette να ενσαρκώνει τη μυστηριώδη διευθύντρια της ακαδημίας, Evelyn Wade. Στο πλευρό τους εμφανίζονται η Sarah Gadon, ο John Daniel και ο Patrick J. Adams.

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το Wayward γνώρισε τεράστια επιτυχία με τις προβολές του να αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια παγκοσμίως και τη σειρά να ανεβαίνει αμέσως στην κορυφή του Global Top 10 του Netflix.

Πηγή: unboxholics.com