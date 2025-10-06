«Ε, δεν είμαστε και ηλίθιοι» - Γιατί ο Λιάγκας τα (ξανα)πήρε με τον Μπισμπίκη

Ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας μέσα από τον αέρα της εκπομπής του ο Γιώργος Λιάγκας, κατά του Βασίλη Μπισμπίκη, μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στον Νίκο Συρίγο για την επίσκεψη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, την Κυριακή (5/10) μίλησε η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν ζήτησαν να δουν τον ηθοποιό ή τη Δέσποινα Βανδή.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την αγανάκτησή του, καθώς -όπως είπε- ο Βασίλης Μπισμπίκης έμπλεξε το τροχαίο που προκάλεσε με την υπόθεση των Τεμπών προκειμένου να "εξιλεωθεί" και να ξεχαστεί η υπόθεσή του.

"Είμαστε με τον ανθρώπινο πόνο"

"Το πράγμα αλλάζει και σοβαρεύει. Ο κ. Μπισμπίκης ξαφνικά, προφανώς κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Συρίγο, το εικάζω. Όταν πάει στο Σύνταγμα στον κ. Ρούτσι και λέει κάλεσε τη Βανδή και εμένα, μου χτύπησε καμπάνα. Είναι δυνατόν ένας απεργός πείνας που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του, ζητάει από την πολιτεία να ελέγξουν το παιδί του μήπως τα ευρήματα αποδείξουν κάτι.

Όταν όλη η Ελλάδα είναι μαζί του, πιθανόν κάποιοι της ΝΔ να εκνευρίζονται αλλά δεν μας αφορά. Είμαστε με τον άνθρωπο και τον ανθρώπινο πόνο. Και λέω γιατί να το κάνει τόσο μικρό θέμα; Πάλι καλά που δεν κάλεσε τη Ρία Ελληνίδου. Ένας πατέρας που κάνει απεργία πείνας καλεί καλλιτέχνες; Κάποιος τους συμβούλεψε με τη Βανδή για να ξεχαστεί το θέμα, να πάνε στον Ρούτσι.

Αν το είπε κάποιος αυτό στον Μπισμπίκη, πρέπει να τον διώξει χθες. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Αν κάποιος τον συμβούλεψε, είναι λάθος. Και για τον Συρίγο αυτό που λέω είναι ότι έχει γίνει συννενόηση για να εγκαταλείψει τις άλλες κάμερες και να κάνει ξεχωριστές κάμερες. Άρα ο Συρίγος ήξερε ότι ο Ρούτσι κάλεσε τη Βανδή και τον Μπισμπίκη. Και την επόμενη ημέρα, η ίδια εκπομπή που είναι ο Συρίγος, βγήκε η γυναίκα και είπε ότι δεν τους κάλεσαν πολλά", είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, εξοργισμένος.

"Δεν είμαστε και ηλίθιοι"

"Ρε Βασίλη, είσαι πανέξυπνος. Ακόμα και να ήθελε να σας δει, πας και λες ότι ήθελε περισσότερο να δει τη Βανδή και μετά εμένα; Μπορεί να είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος στην Ελλάδα. Κάποτε κάναμε και παρέα με τη Δέσποινα. Ακόμα και στα μάτια σου να είναι η Βανδή δεν ξέρω και εγώ ποια, δεν λες ότι ήθελε να τη δει ο Ρούτσι. Γιατί μικραίνεις αυτό που κάνει ο Ρούτσι.

Αν έχει γίνει κουτσουκέλα, ούτε έγκλημα έκανες, συμφωνώ μαζί σου και για αυτό σε στήριξα. Αλλά όταν τα Μέσα ασχολούνται με εσένα, ακόμα και ο Ρούτσι να πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα και να της είπε θέλω να σε δω, πάρε και τον Βασίλη, δεν πας! Μοιραία τα θέματα θα μπερδευτούν όταν μια βδομάδα νωρίτερα έκανες κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Δεν ήξερες τον ΚΟΚ και δεν ήξερες ότι έπρεπε να σταματήσεις.

Σε δικαιολογώ και τελειώνει εκεί το θέμα. Επειδή όλα τα κανάλια ασχολούνται με αυτό, δεν το μπλέκεις με τον Ρούτσι. Και ο Συρίγος θα έπρεπε να σε συμβουλέψει να μην κάνεις τη συνέντευξη. Είναι επικοινωνιακά λάθος. Ακόμα και να μην είχε βγει την επόμενη μέρα, που είναι ξεφτίλα το θέμα, και είπε η γυναίκα ότι δεν σας κάλεσε ποτέ. Δεν πας, θα μπλεχτούν τα δύο θέματα.

Όταν έχεις αρνητική δημοσιότητα, γιατί έγινε κάτι που μπορεί να συμβεί κάθε μέρα, δεν μπλέκεις ένα θέμα τέτοιο προσωπικό με ένα θέμα εθνικό που μας πονάει όλους. Ακόμα και να σε φώναξε ο Ρούτσι! Η συνέντευξη με τον Συρίγο ήταν συνεννοημένο.

Δεν είμαστε και ηλίθιοι δα! Την επόμενη ημέρα, αν την επόμενη ήμουν εσύ, αν άκουγα τη γυναίκα να λέει ότι δεν με κάλεσαν ποτέ, θα ήθελα να ανοίξει ένας λάκκος να με σκεπάσει η γη. Για εμένα αυτό, επικοινωνιακά είναι χειρότερο από το ένας άνθρωπος έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα", πρόσεθσε ο παρουσιαστής στον αέρα του Πρωινού.

Πηγή: thetoc.gr