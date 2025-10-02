Ρόμπι Γουίλιαμς: Απόψε η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η θυελλώδης διαδρομή ενός ατίθασου σταρ

Η Αθήνα φορά τα γιορτινά της για να υποδεχθεί έναν από τους σπουδαιότερους ποπ superstars των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ο Robbie Williams ανεβαίνει στη σκηνή του ιστορικού Καλλιμάρμαρου, στο πλαίσιο της περιοδείας «Live 2025 Tour».

Μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές του, μέσα στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο –ένα ζωντανό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς– ο εκρηκτικός Βρετανός καλλιτέχνης ετοιμάζεται να χαρίσει μια νύχτα που θα χαραχθεί στη μνήμη όλων.

Τη συναυλία αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 40.000 θεατές, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων προχωράει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής. Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30, ενώ η συναυλία θα ξεκινήσει στις 20:45.

Ο Robbie Williams προσγειώθηκε, με ιδιωτικό του αεροπλάνο, τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Αμέσως μετά πήγε κατευθείαν στη σουίτα πολύ γνωστού ξενοδοχείου στα νότια προάστια, όπου διαμένει. Αυτή είναι η τρίτη φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Οι άλλες δύο ήταν στη Μαλακάσα το 2015 και 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr