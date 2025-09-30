«Τέρμα το καλό παιδί»: Νέο single για την Ελένη Σαραγούδα με την υπογραφή του Δημήτρη Γιώτη

Με ένα τραγούδι που αναμένεται να μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά του κόσμου, επιστρέφει η Ελένη Σαραγούδα, δίνοντας συνέχεια στην επιτυχημένη συνεργασία της με την Orion Music.

Η αξιόλογη ερμηνεύτρια, η οποία έχει διαγράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία, κάνοντας δουλειές σε λαϊκοδημοτικό ύφος, μας παρουσιάζει το νέο της single που έχει τίτλο «Τέρμα το καλό παιδί».

Πρόκειται για ένα δυνατό ζεϊμπέκικο, με την Ελένη Σαραγούδα να δοκιμάζει για πρώτη φορά ένα τέτοιο είδος τραγουδιού, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με την ερμηνεία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο single της γνωστής τραγουδίστριας φέρει μία δυνατή υπογραφή.

Κι αυτό γιατί τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική του έχει γράψει ο δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής, Δημήτρης Γιώτης, ο οποίος στο παρελθόν έχει γράψει αρκετές επιτυχίες, που έχει ερμηνεύσει τόσο ο ίδιος αλλά και γνωστοί συνάδελφοί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τραγούδια της Ελένης Σαραγούδα από την Orion Music, τα οποία θα προκαλέσουν αίσθηση το προσεχές διάστημα.