Έτσι Απλά… η Μαρία Καρλάκη κάνει την έκπληξη στο πιο must μουσικό μεζεδοπωλείο στο Παγκράτι

Ένα μοναδικό ξεκίνημα, για έναν ολοκαίνουργιο χώρο στο Παγκράτι, που με την Μαρία Καρλάκη, στα μουσικά ηνία, κατάφερε να κάνει την διαφορά, αλλά και την έκπληξη στη νυχτερινή Αθήνα!

Η εκρηκτική ερμηνεύτρια, μαζί με μια ταλαντούχα ομάδα μουσικών και την Ιωάννα Κόρδα στο πλευρό της, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέσα σε χρόνο dt, κατάφεραν να καθιερώσουν το «Έτσι Απλά Μουσικό Μεζεδοπωλείο» στο Παγκράτι, στο απόλυτο στέκι διασκέδασης.



Ένας ολοκαίνουργιος χώρος, με την υπογραφή του γνωστού επιχειρηματία Μιχάλη Λαγουδάκου, που ξεχωρίζει για την αισθητική του, την διακόσμησή του, το γαστρονομικό μενού του, τα γευστικά πιάτα του, που σε συνδυασμό, με ένα εκρηκτικό μουσικό πρόγραμμα, το κέφι χτυπάει κόκκινο, από τις 22.00 μμ, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες!



Από τις πρώτες κιόλας δύο εβδομάδες λειτουργείας του, η Μαρία Καρλάκη και όλο το επιτελείο του μαγαζιού, κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα, ενώ σύντομα έρχονται να προστεθούν και άλλες μέρες, όπως οι Πέμπτες, που θα ξεχωρίζουν για το ρεμπέτικο πρόγραμμά τους, με γνωστά ονόματα της συγκεκριμένης μουσικής, αλλά και οι Κυριακές από νωρίς, με ένα σχήμα έκπληξη!