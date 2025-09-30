Ουγγαρέζος δικάζει Μπισμπίκη: «Θα μπορούσε να είναι ένα παιδάκι, ζητά και τα ρέστα» (vid)

«Παιδιά συγγνώμη, εγώ χθες προσπάθησα να κρατήσω τα προσχήματα. Δεν αντέχω άλλο. Κύριε Μπισμπίκη δεν θα σας ζητήσουμε και συγγνώμη» ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Βασίλη Μπισμπίκη, μετά την προβολή των δηλώσεων που έκανε στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

«Ξημερώματα Σαββάτου πήρε σβάρνα 2 έως 8 αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Θα μπορούσε να είναι ένα ζωάκι, θα μπορούσε να είναι ένα παιδάκι. Δε θέλω να λαϊκίσω, αυτό έγινε. Ούτε μιλάω για αλκοόλ, αν ήπιε, αν δεν ήπιε, αν είχε προβλήματα υγείας. Χ@@@κα» πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός, ο οποίος στις δηλώσεις του ήταν αρκετά εκνευρισμένος, τόνισε πως ουδέποτε εγκατέλειψε ή κρύφτηκε από κανέναν ενώ λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητό του για να αποχωρήσει, με έντονο ύφος είπε: «Ελπίζω τον ίδιο ζήλο που δείξατε γι’ αυτό το θέμα, να δείξετε και για τον θέατρο και τον πολιτισμό».

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε και συγγνώμη τώρα… Λίγο κι αυτό με το περιθώριο… Τι είναι αυτό με το περιθώριο; Είναι κάποιου είδους πλυντήριο; Δεν κατάλαβα. Και 28 ώρες μετά τον κάλεσε η αστυνομία να παρουσιαστεί. Ποιος που θα κάνει τέτοιο πράγμα και την άλλη μέρα θα κάνει τη ζωή του, τις συνεντεύξεις του, θα έχει την πολυτέλεια να πάει να παρουσιαστεί 28 ώρες μετά; Ποιος;» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Αν εγώ πάω στη γειτονιά του Αντρέα και χτυπήσω 8 αυτοκίνητα θα με συλλάβουν δυο μέρες μετά; Και θα μας κουνήσει και το δάχτυλο; Μας κουνάει και το δάχτυλο. Θα έσκυβα το κεφάλι και θα πήγαινα να απολογηθώ. Βγαίνει να τρομάξει και να μας πει για το θέατρο. Άσε μας να πούμε. Δεν έχει σταυρωθεί. Ζητάει και τα ρέστα.

Πήρε ένα αμάξι και χτύπησε τρία αυτοκίνητα. Ο άλλος που κοιμόταν και του χάλασε την περιουσία; Ποιος είναι ο Μπισμπίκης που πηγαίνει να παρουσιαστεί μετά από δυο μέρες; Δεν κουνάμε το δάχτυλο. Τα γεγονότα είπα…Τον Μάστορα τον σταυρώσατε.

Ο Μάστορας δεν ζήτησε ποτέ τα ρέστα. Ο Μπισμπίκης βγαίνει και μας λέει με τι θα ασχοληθούμε και βγαίνει και ο δικηγόρος του.. Βγήκε από το αμάξι να μας την πει, μπες στο αμάξι και μη μιλάς. Αν ήταν το δικό σου αμάξι, θα σου έλεγα τι θα έλεγες.

Πήγε και στην Ναταλία, έδωσε και τη συνέντευξή του… Έλα να πούμε. Δυο μέτρα και δυο σταθμά. Και η αστυνομία είναι υπόλογη. Την έκανε που την έκανε, θα μας τη λέει και από πάνω;» πρόσθεσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε αρκετά έντονο ύφος.

Πηγή: enikos.gr