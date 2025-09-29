Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Πίνει πολύ - Λέει 'φέρε 2 μπουκάλια ουίσκι να κάνουμε συνέντευξη'» (vid)

Στο θέμα με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος παρέσυρε με το όχημά του περίπου δέκα αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης, τα ξημερώματα του Σαββάτου και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας και η εκπομπή της Φαίης Σκορδά "Buongiorno", στο MEGA.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θέλησε να τοποθετηθεί για όσα έγιναν, με τα λόγια του να προκαλούν την αντίδραση της Φαίης Σκορδά.

Μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής είπε: "Μια παρατήρηση. Τι επίγνωση των γεγονότων έχεις όταν ξυπνάς; Ό,τι κι αν έκανε ο Βασίλης, έχει ψυχή και καρδιά. Είναι λεβέντης. Αλλά είναι και κάτι άλλο, που γύρω γύρω γυρνάμε και δεν το λέμε και το λέω εγώ εμμέσως. Ο Βασίλης δεν καταλάβαινε τι έκανε. Και την άλλη μέρα για να πάει σε εκπομπή, δεν είχε καταλάβει το μέγεθος. Μετά το κατάλαβε… Είτε γιατί έφυγε το αλκοόλ, είτε το οτιδήποτε. Γνωρίζω λεπτομέρειες".

Και πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος: "Του λες 'Γεια σου Βασίλη, είμαι ο Ανδρέας και θέλω να κάνουμε συνέντευξη'. "Άμα μου έχεις δύο μπουκάλια ουίσκι, θα την κάνουμε'. Λόγια του Βασίλη. Ο Βασίλης πίνει. Ο Βασίλης κάνει κακό στον εαυτό του. Κάνει κακό στη Δέσποινα και εν προκειμένω στους ανθρώπους που ζούνε δίπλα. Πρέπει να λυθεί, είναι ασθενής. Δεν τον κατηγορώ, είναι ασθενής".

Η Φαίη Σκορδά αμέσως αντέδρασε λέγοντας πως "δεν θα το κρίνουμε εμείς αν κάποιος είναι ασθενής, δεν θα το πούμε εμείς μέσα από μια εκπομπή. Αυτό είανι δουλειά του ίδιου και της οικογένειάς του".

