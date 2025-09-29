«Τέσσερα χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει!» - Ο Μαζωνάκης λύγισε στον αέρα του Voice (vid)

Μία απρόσμενα προσωπική στιγμή εκτυλίχθηκε στο δεύτερο επεισόδιο του «The Voice», όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε δημόσια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Η αφορμή δόθηκε μέσα από την ατάκα ενός νεαρού διαγωνιζόμενου, ο οποίος, αν και δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού, περιέγραψε την εμπειρία του ως απόλυτα θετική. «Ήταν φανταστική εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματικά δεν υπάρχει καμία στεναχώρια για το οτιδήποτε. Ήρθα εδώ και πέρασα καλά», δήλωσε ο διαγωνιζόμενος.

Ο Πάνος Μουζουράκης σχολίασε με ενθουσιασμό την τοποθέτηση του παίκτη, λέγοντας: «Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία στεναχώρια γι’ αυτό το πράγμα».

Σε εκείνο το σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρενέβη με μία φορτισμένη δήλωση: «Σ’ αυτό και εγώ συμφωνώ. Τέσσερα χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η περίοδος αυτή σχετίζεται με προσωπικές δοκιμασίες, όπως ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική και η δικαστική διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του στον καλλιτέχνη, συμπλήρωσε με χαμόγελο: «Έχω περάσει πολλά βράδια κάνοντας… τον Γιώργο Μαζωνάκη στους φίλους μου».

