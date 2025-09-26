Eurovision 2026: Τι θα γίνει με τη συμμετοχή του Ισραήλ – Πότε ψηφίζουν τα μέλη της EBU

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Η EBU (European Broadcasting Union – Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) αποφάσισε να λάβει δράση μετά τις αντιδράσεις και τις απειλές για μποϊκοτάζ στη Eurovision 2026, στον απόηχο της συμμετοχής –ή όχι– του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε επιστολή προς τα μέλη της, η EBU ανακοίνωσε έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο, προκειμένου να διεξαχθεί ψηφοφορία αναφορικά με αυτό το ζήτημα.

Η επικεφαλής της Ένωσης, Ντελφίν Ερνό – Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων – μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN.

Όπως εξήγησε, το βάθος της διαφωνίας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη μίας κοινής συναίνεσης από το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης δημόσιας υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή.

Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μία απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των Μελών», επισημαίνεται ακόμη στην επιστολή.

Πηγή: newsbomb.gr