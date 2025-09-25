Το νέο Red Bull Tetris ® can είναι εδώ: σκάναρε, παίξε, κέρδισε!

Εσύ ακόμα να μπεις στο παιχνίδι του πιο συναρπαστικού τουρνουά που σε στέλνει… Ντουμπάι;

Το αγαπημένο, θρυλικό παιχνίδι των video gamers γίνεται το απόλυτο challenge! Το Red Bull Tetris ® έχει ήδη ξεκινήσει την παγκόσμια αποστολή του για να αναδείξει τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη. Εσύ ακόμα να παίξεις;

Οι συμμετοχές τρέχουν ήδη και κλείνουν στις 31 Οκτωβρίου. Μπες τώρα στο παιχνίδι και διεκδίκησε τη θέση σου στον Εθνικό Τελικό και… γιατί όχι, στον πιο επικό Παγκόσμιο Τελικό στο Ντουμπάι!

Κι επειδή gaming χωρίς… power-up δεν γίνεται, μόλις κυκλοφόρησε το νέο Red Bull Tetris ® can! Η μοναδική συλλεκτική έκδοση που γιορτάζει την κληρονομιά του πιο εμβληματικού puzzle game όλων των εποχών θα είναι διαθέσιμη, για περιορισμένο διάστημα, σε συνεργαζόμενα σημεία λιανικής - περίπτερα και mini markets-, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να βρουν το νέο playful can, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αποκλειστικά στο efood market.

Τα πολύχρωμα σχήματα Tetrimino «ζωντανεύουν» στον κλασικό σχεδιασμό των Red Bull cans των 250 ml, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει ενέργεια και νοσταλγία. Με τη νέα συλλεκτική έκδοση Red Bull Tetris ® , το παιχνίδι που αγαπήθηκε από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο αποκτά… φτερά και μια σύγχρονη διάσταση, προσφέροντας ενέργεια και

ψυχαγωγία στους παίκτες, όπως ποτέ άλλοτε.

Οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν το νέο Red Bull Tetris ® can μπορούν να σαρώσουν το QR code επάνω στη συσκευασία και να μπουν απευθείας στο παιχνίδι: σκανάρεις, παίζεις και μπαίνεις κι εσύ στο παγκόσμιο τουρνουά!

Είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος World Red Bull Tetris ® Champion;