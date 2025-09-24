Netflix: Έρχεται το House of Guinness από τον δημιουργό του Peaky Blinders - Η οικογένεια πίσω από τη διάσημη μπίρα

Στις 25 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα στο Netflix το House of Guinness, το νέο ιστορικό δράμα του Steven Knight, του δημιουργού του Peaky Blinders.

Η ιστορία δεν είναι φανταστική, αλλά είναι βγαλμένη από τα αρχεία μιας οικογένειας που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην Ιρλανδία και στον κόσμο: των Guinness.

Η αφήγηση ξεκινά το 1868, μετά τον θάνατο του Sir Benjamin Guinness. Τότε, τα τέσσερα παιδιά του - ο Arthur, ο Edward, η Anne και ο Ben - καλούνται να συνεχίσουν μια αυτοκρατορία που δεν είχε να κάνει μόνο με την μπίρα, αλλά και με την πολιτική, τη φιλανθρωπία και τη θέση της Ιρλανδίας στον χάρτη του 19ου αιώνα.

Η δυναστεία Guinness είχε ξεκινήσει έναν αιώνα νωρίτερα, το 1759, όταν ο Arthur Guinness υπέγραψε το θρυλικό μισθωτήριο 9.000 ετών για το ζυθοποιείο στο St. James’s Gate του Δουβλίνου. Με ετήσιο ενοίκιο 45 λιρών, έθεσε τα θεμέλια για ένα brand που θα γινόταν συνώνυμο με την Ιρλανδία.

Έναν αιώνα αργότερα, ο Benjamin Guinness μετέτρεψε την οικογενειακή επιχείρηση σε παγκόσμιο κολοσσό. Η παραγωγή αυξήθηκε ραγδαία, τα βαρέλια Guinness ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και το όνομα της οικογένειας απέκτησε κύρος. Παράλληλα, ο ίδιος έγινε βουλευτής και φιλάνθρωπος, επενδύοντας μεγάλα ποσά σε κοινωφελή έργα, όπως η αναστήλωση του Καθεδρικού του St. Patrick.

Όμως η οικογένεια Guinness δεν έμεινε μόνο στη ζυθοποιία. Για δεκαετίες υπήρξε μια από τις ισχυρότερες δυναστείες της Ιρλανδίας, με μέλη της να γίνονται πολιτικοί, λόρδοι και τραπεζίτες. Η επιρροή τους ξεπερνούσε τα σύνορα της χώρας, ενώ η εικόνα τους ήταν πάντα διπλή: από τη μια, φιλάνθρωποι που χρηματοδότησαν εκκλησίες, νοσοκομεία και έργα τέχνης και από την άλλη, σύμβολα προνομίων και πλούτου που προκαλούσαν αντιδράσεις.

Η τεράστια περιουσία και η πολιτική δύναμη έφεραν και εσωτερικές αντιπαλότητες. Οι διαμάχες για την κληρονομιά και οι αδελφικοί ανταγωνισμοί σημάδεψαν την οικογένεια, δίνοντας στην ιστορία τους μια σχεδόν μυθική διάσταση. Αυτή ακριβώς η διπλή όψη - το φως και οι σκιές - είναι που υπόσχεται να φέρει στη μικρή οθόνη ο Steven Knight.

Το House of Guinness δεν είναι απλώς μια σειρά για μια μάρκα μπίρας. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας που έχτισε μια αυτοκρατορία, αλλά έπρεπε να παλέψει με τα βάρη της κληρονομιάς της.

