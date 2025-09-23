Exathlon: Επεισόδιο με Σοϊλέδη και Μπολέτση - «Μίλα καλύτερα», «θα μιλάω όπως γουστάρω»

Στο χθεσινό επεισόδιο οι δύο που λογομάχησαν και μάλιστα έντονα ήταν ο Άρης Σοϊλέδης και ο Φάνης Μπολέτσης, με το επεισόδιο να ξεκινά μετά το 9-4 που έκανε ο δεύτερος πανηγυρίζοντας έξαλλα τον πόντο του. Επιστρέφοντας στον πάγκο, ο Μπολέτσης φώναζε «βάλτε με να παίξω κι άλλο» κι έδωσε το χέρι του στον Άρη, ο οποίος είχε ήδη... φορτώσει.
«Σε κάθε ματς τον προστατεύουμε και τώρα μας λέει ότι αυτό φταίει» είπε ο Σοϊλέδης κι ο Μπολέτσης του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο παρακάτω διάλογος.
Άρης: Προφανώς αφού με ειρωνεύεσαι...
Φάνης: Άρη μου δεν έχω αναφερθεί σε σένα. Σε ευχαριστώ για τον χαρακτηρισμό. Με τιμά όπως τιμά και σένα να μιλάς έτσι.
Άρης: Ναι είσαι καλά...
Φάνης: Εγώ δεν μίλησα... Κάθισα σιγά σιγά στον πάγκο μου...
Άρης: Είπες «αυτό φταίει» Φάνη... Και λέω «τι να παίξω, ο ένας μπαίνει και πονάει και παίζω με τύψεις...» και λες αυτό φταίει που έχασα, ειρωνικά... Άμα με ειρωνεύεσαι, θα σε ειρωνευτώ. Μπαίνουμε να παίξουμε και νιώθουμε τύψεις, επειδή πονάει ο ένας, κλαίει ο άλλος, πονάει ο κ#λ0ς του άλλου... Άμα δεν μπορούν, στο γιατρό!
Φάνης: Δεν πήγες τάπα δηλαδή;
Άρης: Άλλο τώρα ρε μπρο, αλλά μπαίνω να παίξω και νιώθω άσχημα...
Φάνης: Άρα μπήκες λοιπόν για να χάσεις...
Άρης: Καλά εντάξει Φάνη...
Φάνης: Αρχικά μίλα μου καλύτερα Άρη, ως εδώ!
Άρης: Όπως θέλω θα μιλάω!
Φάνης: Τους χαρακτηρισμούς ως εδώ!
Άρης: Όπως γουστάρω θα μιλάω! Και σε έχω σεβαστεί πολύ παραπάνω από όσο με έχεις σεβαστεί εσύ.