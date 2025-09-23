Exathlon: Επεισόδιο με Σοϊλέδη και Μπολέτση - «Μίλα καλύτερα», «θα μιλάω όπως γουστάρω»

Τεντωμένα είναι τα νεύρα των συμμετεχόντων στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ Exathlon κι αυτό αποδεικνύεται από τις συνεχείς εντάσεις που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Στο χθεσινό επεισόδιο οι δύο που λογομάχησαν και μάλιστα έντονα ήταν ο Άρης Σοϊλέδης και ο Φάνης Μπολέτσης, με το επεισόδιο να ξεκινά μετά το 9-4 που έκανε ο δεύτερος πανηγυρίζοντας έξαλλα τον πόντο του. Επιστρέφοντας στον πάγκο, ο Μπολέτσης φώναζε «βάλτε με να παίξω κι άλλο» κι έδωσε το χέρι του στον Άρη, ο οποίος είχε ήδη... φορτώσει.

«Σε κάθε ματς τον προστατεύουμε και τώρα μας λέει ότι αυτό φταίει» είπε ο Σοϊλέδης κι ο Μπολέτσης του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο παρακάτω διάλογος.

Άρης: Προφανώς αφού με ειρωνεύεσαι...

Φάνης: Άρη μου δεν έχω αναφερθεί σε σένα. Σε ευχαριστώ για τον χαρακτηρισμό. Με τιμά όπως τιμά και σένα να μιλάς έτσι.

Άρης: Ναι είσαι καλά...

Φάνης: Εγώ δεν μίλησα... Κάθισα σιγά σιγά στον πάγκο μου...

Άρης: Είπες «αυτό φταίει» Φάνη... Και λέω «τι να παίξω, ο ένας μπαίνει και πονάει και παίζω με τύψεις...» και λες αυτό φταίει που έχασα, ειρωνικά... Άμα με ειρωνεύεσαι, θα σε ειρωνευτώ. Μπαίνουμε να παίξουμε και νιώθουμε τύψεις, επειδή πονάει ο ένας, κλαίει ο άλλος, πονάει ο κ#λ0ς του άλλου... Άμα δεν μπορούν, στο γιατρό!

Φάνης: Δεν πήγες τάπα δηλαδή;

Άρης: Άλλο τώρα ρε μπρο, αλλά μπαίνω να παίξω και νιώθω άσχημα...

Φάνης: Άρα μπήκες λοιπόν για να χάσεις...

Άρης: Καλά εντάξει Φάνη...

Φάνης: Αρχικά μίλα μου καλύτερα Άρη, ως εδώ!

Άρης: Όπως θέλω θα μιλάω!

Φάνης: Τους χαρακτηρισμούς ως εδώ!

Άρης: Όπως γουστάρω θα μιλάω! Και σε έχω σεβαστεί πολύ παραπάνω από όσο με έχεις σεβαστεί εσύ.