Ted Lasso Season 4: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα σεζόν

Οι περισσότεροι βασικοί χαρακτήρες επιστρέφουν, αν και ορισμένοι παίκτες θα εμφανιστούν σε πιο περιορισμένο ρόλο. Ενδιαφέρον έχει και η προσθήκη του Jack Burditt, γνωστού από σειρές όπως το Modern Family και το 30 Rock, στη δημιουργική ομάδα. Ο Burditt αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της συγγραφικής ομάδας δίπλα στον Jason Sudeikis.
Όσο για τον ίδιο τον Sudeikis, φαίνεται πως ο Ted ίσως έχει μειωμένη παρουσία σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, δίνοντας περισσότερο χώρο στο υπόλοιπο καστ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη αφορά τη δημιουργία της γυναικείας ομάδας του AFC Richmond, με τον Ted να αναλαμβάνει ρόλο προπονητή.
Αν όλα κυλήσουν χωρίς καθυστερήσεις, η τέταρτη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026, πιθανότατα το καλοκαίρι.
