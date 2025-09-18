Ted Lasso Season 4: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα σεζόν

Όπως είχε ανακοινώσει επίσημα το Apple TV+ τον Μάρτιο του 2025, το Ted Lasso θα επιστρέψει με μια τέταρτη σεζόν, της οποίας τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιούλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι περισσότεροι βασικοί χαρακτήρες επιστρέφουν, αν και ορισμένοι παίκτες θα εμφανιστούν σε πιο περιορισμένο ρόλο. Ενδιαφέρον έχει και η προσθήκη του Jack Burditt, γνωστού από σειρές όπως το Modern Family και το 30 Rock, στη δημιουργική ομάδα. Ο Burditt αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της συγγραφικής ομάδας δίπλα στον Jason Sudeikis.

Όσο για τον ίδιο τον Sudeikis, φαίνεται πως ο Ted ίσως έχει μειωμένη παρουσία σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, δίνοντας περισσότερο χώρο στο υπόλοιπο καστ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη αφορά τη δημιουργία της γυναικείας ομάδας του AFC Richmond, με τον Ted να αναλαμβάνει ρόλο προπονητή.

Αν όλα κυλήσουν χωρίς καθυστερήσεις, η τέταρτη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026, πιθανότατα το καλοκαίρι.

Πηγή: unboxholics.com