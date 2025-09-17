MENU
Eurovision 2026: Μεγάλες αλλαγές για τον ελληνικό τελικό - Θα γίνουν τρεις βραδιές, πώς θα επιλεχθεί το τραγούδι

Δύο ημιτελικοί και ένας εθνικός τελικός για την επιλογή του τραγουδιού, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που αφορούν την Eurovision 2026.

