Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Eurovision 2026: Μεγάλες αλλαγές για τον ελληνικό τελικό - Θα γίνουν τρεις βραδιές, πώς θα επιλεχθεί το τραγούδι 17-09-2025 20:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δύο ημιτελικοί και ένας εθνικός τελικός για την επιλογή του τραγουδιού, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που αφορούν την Eurovision 2026. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Τον ανακοινώνει μετά τον Λοβέρδο: Η επόμενη μεταγραφή Μητσοτάκη στη ΝΔ instanews.gr Γρήγορη, καλοδουλεμένη, τολμηρή: Η νέα ελληνική σειρά που κέρδισε το κοινό από το πρώτο επεισόδιο menshouse.gr Τους έκοψε: Οι 3 που δεν θέλει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr «Θα αναγκαστώ να παραβιάσω το λόγο μου»: Η αποκάλυψη του Ανδρέα Παπανδρέου για τη μυστική συνεννόηση πριν ξεστομίσει το «βυθίσατε το Χόρα» menshouse.gr Το τεστ του Αϊνστάιν: Εάν λύσεις τον γρίφο που το 99,9% των Ελλήνων δεν μπορεί, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr «Για να μην πω κάτι πιο βαρύ...»: H απάντηση της Ιωάννας Μαλέσκου στις φήμες περί διαζυγίου από τον σύζυγό της dailymedia.gr Τον αποδόμησε ο Λαζόπουλος… dailymedia.gr Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος Κατάλαβε το λάθος του ο Αλαφούζος OutsidersBet Team menshouse.gr Eurovision 2026: Μεγάλες αλλαγές για τον ελληνικό τελικό - Θα γίνουν τρεις βραδιές, πώς θα επιλεχθεί το τραγούδι SHARE