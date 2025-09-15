Leonie: Το «Next Big Thing» του πενταγράμμου και της «Hood» που θα αποκαλυφτεί σύντομα και θα προκαλέσει μουσική έκπληξη

Συγκρατείστε το όνομά της και την παρουσία της, γιατί σύντομα, θα μας απασχολήσει πολύ, θα συζητηθεί πολύ, και η φωνή της, με τα τραγούδια της, θα προκαλέσουν μεγάλη έκπληξη στην ελληνική μουσική σκηνή.

Έχοντας ολοκληρώσει τα πρώτα της τραγούδια, στο στούντιο ηχογράφησης, η μουσική της αποκάλυψη, τόσο σε ερμηνευτικό επίπεδο, όσο και σε story ζωής, πραγματικά θα σας συναρπάσει.

H Leonie-Λεώνη, μια ταλαντούχα και πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, αποτελώντας τη μούσα της «HOOD», της ομάδας, με τους καλύτερους στο είδος τους, στη μουσική-δισκογραφική βιομηχανία, που έρχεται ως όραμα, ιδέα, project, να ταράξει τα μουσικά ύδατα, επιλέγοντας και δίνοντας την ευκαιρία σε νέα, ταλαντούχα παιδιά, να χτίσουν και να ζήσουν το όνειρό τους στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο, θα αποτελέσει αναμφισβήτητα, το «Next Big Thing» του πενταγράμμου!

Η μουσική, κυλάει διάχυτη στις φλέβες της, και παρά τα 25 της χρόνια, ξεδιπλώνει πολύπλευρα ταλέντα, καθιστώντας τη μοναδική, σε αυτό που υπηρετεί. Ερμηνεύοντας με την ίδια επιτυχία, όλα τα μουσικά είδη, περπατώντας επιδέξια σε έντεχνα μονοπάτια, απογειώνοντας με την φωνή της, τους πιο ποπ ρυθμούς, «ταξιδεύοντας» μας στο μιούζικαλ, με ξενόγλωσσες ερμηνείες, η Leonie-Λεώνη, έρχεται να μας συστηθεί μουσικά, και να καταθέσει μέσα από τα τραγούδια της, την ψυχή της!

Αποδεικνύοντας μας, πώς, το κορίτσι της διπλανής πόρτας, μπορεί να μεταμορφωθεί, στην απόλυτη ποπ ερμηνεύτρια, που θα αγγίξει τις ψυχές μας!

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Βέροια, από μικρή ανακάλυψε, την αγάπη της για την μουσική και το τραγούδι. Φύση καλλιτεχνική από κούνια, και διψώντας για μουσική μάθηση, από την ηλικία των 8 χρόνων, ξεκίνησε το βιολί και εν συνεχεία το πιάνο, και στα 14, μαθήματα φωνητικής. Λατρεύει το μιούζικαλ, στο οποία ξεχώρισε, μέσα από πολλές παραστάσεις, με το τραγούδι και την πρόζα της. Η μουσική πορεία της, περιλαμβάνει πολλές διακρίσεις, βραβεία, και την αγάπη του κόσμου, που την γέμισαν με πείσμα και ενέργεια, να ακολουθήσει τα μουσικά της όνειρα, παρά τις δυσκολίες, που συνάντησε στην διαδρομή της.

Ασυμβίβαστη, επαναστάτρια, πεισματάρα, διψασμένη για γνώση, «μαγκάκι» όπως την χαρακτηρίζουν οι φίλοι της, και μια ντίβα στα μάτια των θαυμαστών της, δημιουργώντας τα πάντα μόνη της από το μηδέν, χρειάστηκε να κάνει πολλές δουλειές, να περάσει από πολλά πόστα, όπως και αυτό της εστίασης, για την αυτοσυντήρησή της, και να πλησιάσει… τα μουσικά της όνειρα, μέχρι την στιγμή, που την ανέλαβε η Hood!

Φτάνοντας στο σήμερα, ως απομηχανής θεός μπαίνει στη ζωή της η «Hood», που την πιστεύει από την πρώτη στιγμή, «χτίζει» με γερά θεμέλια το μουσικό της όραμα, και γίνεται συνοδοιπόρος, σε μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή, μέσα από ωραία τραγούδια και όμορφες εικόνες, που μόλις ξεκινάει, για την Leonie-Λεώνη, και θα απολαύσουμε πολύ σύντομα!

Mείνετε συντονισμένοι!