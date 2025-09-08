Γιάννης Αλεξόπουλος: Νέο single για τον ταλαντούχο ερμηνευτή με τίτλο «Φήμες λένε»

O Γιάννης Αλεξόπουλος είναι ένας ερμηνευτής που φιλοδοξεί να καθιερωθεί στο μουσικό στερέωμα και έχει όλα τα εχέγγυα για να το πετύχει.

Τα βήματά του στον χώρο της δισκογραφίας είναι προσεκτικά, με τον ίδιο τον ερμηνευτή να διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, έχοντας επικεντρωθεί στην εξέλιξη του ταλέντου, που αναμφισβήτητα διαθέτει.

Ο ανερχόμενος ερμηνευτής κάνει δυναμικό come back, μέσω της Sonar Music, παρουσιάζοντας το νέο του τραγούδι, που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το νέο single του Γιάννη Αλεξόπουλου έχει τίτλο «Φήμες λένε» και είναι σε μουσική του Γιώργου Καραγιάννη και σε στίχους του Δημήτρη Αλεξόπουλου και της Σταυρίνας Φουντανοπούλου.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ηχογράφησης των επόμενων τραγουδιών του, που θα κυκλοφορήσουν από τη Sonar Music, ενώ το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις του στον εφετινό χειμώνα.