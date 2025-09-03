Κέλλυ Κελεκίδου: Ασύλληπτο νούμερο-ρεκόρ πολλών χιλιάδων βίντεο στο Tik Tok για το νέο της τραγούδι

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και συγκίνηση για έναν καλλιτέχνη, να βλέπει το νέο του τραγούδι, να αγαπιέται τόσο πολύ από τον κόσμο, όπως ακριβώς νιώθει αυτή τη στιγμή, η Κέλλυ Κελεκίδου, με το «Μ’ Αγαπάς, Σ’ Αγαπώ».

Δια του λόγου του αληθές, το νέο της τραγούδι, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, μέσα σε χρόνο dt, κατάφερε να μπει στις τάσεις του Youtube, αλλά και να γίνει το απόλυτο summer hit, ξεπερνώντας μέσα σε ένα μόλις μήνα, τα 11.300 content sounds βίντεο στο Tik Tok (πρωτοφανές νούμερο για Έλληνα καλλιτέχνη), από πολλές χιλιάδες κόσμου, που το αγάπησαν και το αγκάλιασαν, από το πρώτο κιόλας άκουσμά του, προχωρώντας, σε τόσες αναδημοσιεύσεις με χρήση ήχου!

Διανύοντας αυτό το καλοκαίρι, μια από τις καλύτερες καλλιτεχνικές της περιόδους, με sold out live εμφανίσεις ανά την Ελλάδα, με πολλές μουσικές εκπλήξεις που μας χάρισε, όπως και το «Μ’ Αγαπάς, Σ’ Αγαπώ», που ξεσηκώνει με τον νησιώτικο ρυθμό του, όσο και με το medley της με τον Ayman, αλλά και τα νέα τραγούδια που ετοιμάζει στο στούντιο, η Κέλλυ Κελεκίδου, δεν σταματάει μέσα από τα social media της, να ευχαριστεί συνεχώς τον κόσμο, για την μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό της.