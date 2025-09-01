ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece: Μία τριήμερη γιορτή αθλητισμού για όλους

Δύο ξεχωριστά Side Events για όλη την οικογένεια ανοίγουν την τριήμερη γιορτή του αθλητισμού του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025, του κορυφαίου αγώνα τριάθλου που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός στη χώρα μας και φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία.

O αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ, ως ονομαστικό χορηγό, και επίσημο χορηγό φιλοξενίας την Costa Navarino.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τη Μαραθούπολη, το JYSK Night Run Peloponnese powered by IRONMAN® υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία τρεξίματος σε μια παραθαλάσσια ήπια διαδρομή 5 χιλιομέτρων, στα μαγευτικά χρώματα του ηλιοβασιλέματος, ιδανική για δρομείς όλων των επιπέδων, ηλικίας 16 ετών και άνω. Ονομαστικός Χορηγός του αγώνα είναι το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς αλυσίδας καταστημάτων με είδη σπιτιού και διακόσμησης από τη Δανία, και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 11:00, τη σκυτάλη παίρνουν τα παιδιά. Το IRONKIDS Peloponnese 2025 powered by IRONMAN® στην πανέμορφη Πύλο προσφέρει τρεις διαδρομές τρεξίματος, 400μ., 800μ. και 1200μ., για παιδιά 6-12 ετών ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, ενώ για πρώτη φορά παιδιά ηλικίας 10–15 ετών θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τον συναρπαστικό κόσμο του τριάθλου, κολυμπώντας 100μ. και τρέχοντας 400μ.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece αγκαλιάζει την τοπική κοινωνία και την ευχαριστεί για τη ζεστή φιλοξενία της, προσφέροντας 50% έκπτωση στους κατοίκους του Νομού Μεσσηνίας για τη συμμετοχή τους στις παράλληλες εκδηλώσεις, με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού Greece25Promo50% κατά την εγγραφή τους στην επίσημη πλατφόρμα εγγραφών (για το JYSK Night Run Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/night-run & για το IRONKIDS Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/ironkids).

Παράλληλα, η διοργάνωση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο σε αυτήν τη μοναδική αθλητική εμπειρία, συμμετέχοντας ως εθελοντές. Οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας του αγώνα, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στους αθλητές, σε κάθε βήμα αυτής της σπουδαίας πρόκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου: https://www.ironman.com/races/im703-greece/volunteer.

Στις 24-26 Οκτωβρίου μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι της περιοχής, συνοδοί, αθλητές, εθελοντές και επισκέπτες ζουν τον παλμό και τη μεγαλειώδη προσπάθεια ενός IRONMAN® και γίνονται μέρος της ίδιας διαδρομής. Αυτής που ενώνει τον αθλητισμό με τη ζωή, τοποθετώντας τη Μεσσηνία στο πρώτο βάθρο του παγκόσμιου χάρτη.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές:

Για τον αγώνα τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece που περιλαμβάνει 1,9 χλμ κολύμπι, 90χλμ. ποδήλατο και 21,1 χλμ. τρέξιμο: https://www.ironman.com/races/im703-greece/register

Για το JYSK Night Run Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/night-run

Για το IRONKIDS Peloponnese: https://www.ironman.com/races/im703-greece/ironkids

Για ενημερώσεις, βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση: Official Website: https://www.ironman.com/races/im703-greece ευΖΗΝ feelόsophy Website: https://feelosophy.gr/ironman-70-3-greece/ Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece Instagram: http://www.instagram.com/ironman_greece/

Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το L'Etape Greece by Tour de France και το B2Run Aθens, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

Σχετικά με την Πελοπόννησο

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και πολυδιάστατες περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια ιστορία, σπάνια φυσικά τοπία και δυναμική πολιτιστική ταυτότητα. Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού για αυθεντικές εμπειρίες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σταθερά σε δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αθλητισμό, την ευζωία και τη σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο. Η υποστήριξη του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική και αναδεικνύει την Πελοπόννησο– ως έναν ιδανικό προορισμό αθλητικού τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης το 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, ενώ έχει τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής του στρατηγικής.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή

ενέργειας να φτάνει τις 21TWh. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3GW, ενώ έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, FTSE

Russell και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο

ακόμα signature γήπεδα γκολφ.